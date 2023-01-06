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Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ

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Україна, П'ятниця 06 січня 2023 10:43
Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ Фото: ситуація на ринку праці в Україні погіршилася через дефіцит електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ракетні обстріли та тривалі відключення електроенергії, а відтак послаблення економічної активності зумовили зменшення попиту на робочу силу в Україні у грудні 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (січень 2023 року).

Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.

Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ

Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з е/е та зв'язком.

Дефіцит електроенергії погіршив ситуацію на ринку праці в Україні, - НБУ

"Додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

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