Дефіцит 5 млрд доларів щомісяця. Шмигаль проситиме допомоги МВФ і СБ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Вашингтона проситиме фінансової допомоги. Під час війни бюджетний дефіцит сягає 5 млрд доларів місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шмигаля ABC .

Шмигаль подякував США та інших партнерів за підтримку в наданні боєприпасів, гуманітарної та фінансової допомоги.

"У нас дефіцит бюджету близько 5 мільярдів доларів на місяць протягом кожного місяця війни. Тому ми цінуємо і дуже вдячні за будь-яку фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів і всіх наших міжнародних партнерів", - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, Україна домагатиметься фінансової підтримки від Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Мінфіну США на зустрічах цього тижня у Вашингтоні.