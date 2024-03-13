DeepStateUA та Міноборони будуть офіційно обмінюватися даними про ситуацію на фронті

Міністерство оборони та ГО "Діпстейт ЮА підписали Меморандум про співпрацю. Ціль - забезпечити обмін даними, щоб посилити Збройні сили України актуальною інформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

DeepStateUA - це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію щодо перебігу російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій - і містить позначки щодо статусу різних територій: окуповані, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

"Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проектів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій", - зазначила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони.

Як зазначив Роман Погорілий, співзасновник проекту DeepStateUa, зараз картою проект користуються різні служби та військові у своїй роботі. "Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", - додав він.

Що таке DeepStateUA

DeepStateUA - це український інформаційний проект, що існує у двох основних форматах:

1. Телеграм-канал:

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року канал став одним з найавторитетніших джерел інформації про війну.

DeepStateUA публікує:

Аналітику бойових дій.

Оперативну інформацію про пересування військ.

Оцінки військової та політичної ситуації.

Інтерв'ю з експертами.

Переклади англомовних матеріалів про війну.

Канал має понад 700 000 підписників.

2. Інтерактивна онлайн-карта бойових дій DeepStateMap.Live:

Створена у 2022 році, Дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій.

Відображає:

Контрольовані Україною та Росією території.

Місця боїв.

Розташування військових частин.

Інфраструктурні об'єкти.

Карта оновлюється щодня. DeepStateMap.Live використовується українськими та іноземними ЗМІ, аналітиками, військовими.

До цього часу DeepStateUA не був офіційним джерелом інформації. Проте, завдяки своїй ґрунтовній аналітиці, оперативності та точності, проект здобув довіру значної частини української аудиторії.