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DeepState: ЗСУ просуваються біля Бахмута, а окупанти мали успіх на Куп'янському напрямку

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На Бахмутському напрямі Сили оборони України продовжують поступ, і бійці ВСУ відтіснили російських окупантів біля Оріхово-Василівки. Загарбники при цьому мали певний успіх на Куп'янському напрямі.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані інтерактивної карти DeepState.

Так, у Донецькій області на Бахмутському відрізку фронту тривають бої в місті Бахмут, де війська РФ просунулися до перехрестя Леваневського та Ювелійної.

Російські окупанти в Бахмуті дійшли до перехрестя Леваневського та Ювелійної (фото: скрін deepstatemap.live)

Також не вщухають бої в урочищі Ступки та південніше Іванівського, а біля Оріхово-Василівки українські захисники відсунули сили противника далі на південь.

Військові ЗСУ просунулися біля Оріхово-Василівки (фото: скрін deepstatemap.live)

Аналітики DeepState зазначають, що незважаючи на повідомлення в мережі про те, що війська РФ повністю втратили Кліщіївку, насправді населений пункт поки що залишається під контролем противника, водночас фіксуються панічні настрої у ворога.

На Авдіївському напрямку тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.

"Південніше Первомайського ворогу традиційно не щастить", - йдеться в публікації.

У Луганській області на Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.

"Ворог захопив Масютівку, засипавши село артилерією", - повідомляють експерти, говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку.

Війська РФ зайняли Масютівку (фото: скрін deepstatemap.live)

На Запорізькому, Таврійському та Сіверському напрямках зміни не фіксуються.

Раніше в Міноборони України повідомили про продовження просування Сил оборони України на Бахмутському напрямку в районах передмістя - так, бійцям ЗСУ вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

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