DeepSeek загрожує нацбезпеці: у США вимагають звіт від Nvidia щодо поставок чипів

Комітет з Китаю Палати представників США заявив у звіті, що зв'язки DeepSeek з інтересами уряду КНР "значні". Законодавці заявили, що засновник DeepSeek Лян Веньфен контролює фірму разом із хедж-фондом High-Flyer Quant в "інтегрованій системі", пов'язаній із державними дистриб'юторами обладнання та китайським дослідницьким інститутом Zhekiang Lab.

"Хоч додаток позиціонує себе як черговий чат-бот на основі ШІ... при більш уважному розгляді... застосунок перекачує дані назад до (Китаю - ред.), створює вразливості в системі безпеки для своїх користувачів і використовує модель, яка приховано цензурує та маніпулює інформацією відповідно до китайського законодавства", - ідеться у звіті.

Згідно з розслідуванням комісії, DeepSeek працює на "десятках тисяч чипів", і фірма могла обійти експортний контроль США під час їх придбання. Посилаючись на інформацію аналітичної фірми SemiAnalysis, законодавці заявили, що у DeepSeek є щонайменше 60 тисяч процесорів Nvidia. Ба більше, ще є замовлення на "тисячі" чипів H20 цієї компанії.

Голова комітету Джон Муленаар і головний демократ комісії Раджа Крішнамурті окремо запросили в Nvidia інформацію про клієнтів з 11 азіатських країн, які з 2020 року купили понад 499 АІ-чипів. У листі, надісланому в середу, законодавці виокремили Малайзію і Сінгапур, а також організації, які зрештою використовують ці чипи. Nvidia має відповісти до 30 квітня.

У середу компанія зробила заяву, в якій сказала, що суворо дотримується експортних обмежень, встановлених урядом США. У Nvidia з Каліфорнії додали, що у випадку з Сінгапуром її "продукцію поставляють в інші країни, включно зі США і Тайванем, а не в Китай".

Що передувало і що ще відомо DeepSeek

Звіт комісії з'явився після того, як Nvidia заявила, що в цьому кварталі їй доведеться списати до 5,5 млрд доларів через нові обмеження від адміністрації Трампа на продаж чіпа H20 в Китай. Цей чип було розроблено з урахуванням попередніх експортних обмежень зі США.

Посилаючись на дані фахівців з кібербезпеки з Feroot Security, комісія також повідомила, що китайська компанія DeepSeek з Ханчжоу збирає велику кількість призначених для користувача даних і передає їх через внутрішню інфраструктуру, яка під'єднана до China Mobile - китайського оператора зв'язку, якому заборонили працювати в США ще 2019 року.

У звіті, де згадуються свідчення OpenAI, комітет стверджує, що DeepSeek, найімовірніше, використовувала незаконні методи дистиляції - коли одна ШІ-модель вчиться на результатах іншої, щоб розробити аналогічні можливості.