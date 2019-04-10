Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые вышли во второй тур выборов 2019, должны состояться перед проведением повторного голосования. Все подробности о подготовке и проведении дебатов кандидатов в президенты - в материале РБК-Украина.

Позиция ЦИК и "Суспільного"

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук и глава НОТУ Зураб Аласания 9 апреля провели совместный брифинг, посвященный дебатам кандидатов в президенты.

В частности, Слипачук заявила, что официальные дебаты должны пройти 19 апреля в студии "Суспільного", а модератором должен выступить представитель вещателя. Слипачук ссылается на закон о выборах и постановление ЦИК, которое регламентирует проведение дебатов. Она также отметила, что ни Порошенко, ни Зеленский в ЦИК по вопросу дебатов не обращались, добавив, что оснований для внесения каких-либо изменений в постановление ЦИК она не видит.

В свою очередь Аласания заявил, что "Суспільне" готово организовать ток-шоу при участии кандидатов, но это не будет дебатами. Аласания солидарен с Слипачук по вопросу дебатов - он отметил, что "Суспільне" будет готово провести дебаты в студии 19 апреля в 20:00. По словам Аласании, дебаты в студии обойдутся примерно в 5,7 млн гривен.

Если же никто из кандидатов в студию не придет, на экране в течение часа будет транслироваться заставка и бегущая строка: "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах".

Ранее Аласания, комментируя возможную цену организации дебатов на стадионе "Олимпийский", отмечал, что для этого потребуется аренда НСК на два дня и общая сумма может составить 6 млн долларов. Отметим, в штабах кандидатов заявляли о готовности оплатить половину стоимости проведения дебатов на стадионе.

Позиция Порошенко

Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что будет ждать Зеленского на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов в воскресенье, 14 апреля. Позже глава государства уточнил, что готов к проведению дебатов и 14, и 19 апреля.

Кроме того, Порошенко заявил, что дебаты нужно проводить в несколько этапов по разным темам: по программе укрепления обороны и безопасности, по внешней политике, по защите конституционных прав и свобод граждан.

Позиция Зеленского

В штабе Владимира Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". Зеленский также записал очередное видеообращение, в котором назвал свою дату дебатов - 19 апреля.

При этом, у Зеленского заявляют, что дебаты на стадионе не противоречат нормам закона.

Кроме того, штаб Зеленского уже провел встречу с представителями "Суспільного" (именно "Суспільне", согласно закону, должно заниматься вопросом организации и проведения дебатов).

Дебаты Зеленского и Порошенко

31 марта 2019 года после объявления результатов экзит-полов по голосованию на выборах, согласно которым лидерами стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко, действующий глава государства заявил о необходимости проведения дебатов. В штабе Зеленского заявили, что он готов к участию в дебатах. Спустя несколько дней, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором предложил провести дебаты на НСК "Олимпийский". При этом, Зеленский выдвинул Порошенко ряд условий, которые глава государства должен выполнить, чтобы дебаты состоялись. В частности, Зеленский хотел, чтобы Порошенко извинился перед ним, назвал его не "марионеткой Коломойского", а кандидатом в президенты. Также Зеленский заявил, что перед дебатами кандидаты должны здать анализы на алкоголь и наркотики.

В свою очередь, Порошенко записал ответное видео, в котором отметил, что стадион - не место для дебатов кандидатов в президенты. При этом Порошенко отметил: "Стадион, так стадион". Согласившись таким образом на условия Зеленского.

Позже Порошенко записал еще одно видео к Зеленскому с призывом к участию в дебатах.

"Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - сказал Порошенко, обращаясь к Зеленскому.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы. При этом, Порошенко сдал кровь, мочу и волосы четырем клиникам, а Зеленский - кровь в клинике "Евролаб".

Изначально Порошенко, опять таки посредством видеообращения, пригласил Зеленского сдавать анализы на НСК. Но Зеленский в ответном видео заявил, что будет сдавать анализы в "Евролаб".

По результатам тестов, психоактивных веществ в организме Порошенко не выявлено. Вместе с тем, для проведения детального анализа медикам потребуется две недели.

Результаты анализов Зеленского по прогнозу медиков должны были появиться спустя три дня, вместе с тем, на странице кандидата в Facebook они появились в тот же день. При этом, в первоначальном документе было указано, что Зеленский сдал анализы не 5, а 2 апреля. Позже документ был заменен на новый, с датой сдачи анализов 5 апреля. В штабе Зеленского назвали произошедшее "казусом", а в "Евролабе" сослались на опечатку.

В штабе Порошенко считают, что Зеленский должен сдать анализы повторно, согласно всем медицинским требованиям. Вместе с тем, в штабе Зеленского заявляют, что он повторные анализы сдавать не будет.

После сдачи анализов Зеленский записал еще одно видеообращение, в этот раз к Юлии Тимошенко, которая по результатам голосования заняла третье место. Зеленский предлагал Тимошенко стать модератором на дебатах и дал лидеру "Батькивщины" 24 часа на раздумия. Вместе с тем, Тимошенко на предложение Зеленского не ответила.

После этого, кандидаты начали обсуждать дату проведения дебатов. На данный момент есть две возможные даты: 14 и 19 апреля.

Отметим, администрация НСК "Олимпийский" заявила о готовности к проведению дебатов на стадионе. При этом, на НСК отметили, что никаких заявок на проведение дебатов от кандидатов они не получали.

Дебаты кандидатов предусмотрены в законе о выборах президента

Согласно ст. 62 закона Украины "О выборах президента Украины" теледебаты кандидатов в президенты должны проводиться в последнюю пятницу перед проведением повторного голосования в промежутке между 19:00 и 22:00 и длительностью не менее часа. Теледебаты должны транслироваться в прямом эфире без перерыва на рекламу на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины. Оплачиваются дебаты за счет госбюджета. В случае, если один из кандидатов не приходит на дебаты, второй может использовать выделенное время для выступления. При этом, участие в дебатах не является обязательным.

Кроме того, условия проведения дебатов кандидатов в президенты прописаны и в постановлении Центризбиркома №472 от 5 мая 2014 года. В частности, в этом постановлении указан точный адрес, где должны проходить дебаты (кандидаты должны прибыть в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины по адресу: ул. Мельникова, 42, г. Киев за полчаса до начала дебатов).

Отметим, 7 апреля 2019 года Центризбирком объявил официальные результаты голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Согласно данным ЦИК, наибольшее число голосов набрали два кандидата: Владимир Зеленский - 30,24% и Петр Порошенко - 15,95%. Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении повторного голосования 21 апреля. Во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко.

Фото: результаты голосования

Таким образом, согласно закону, дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться 19 апреля.