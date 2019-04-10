Дебаты Порошенко и Зеленского: все подробности

Дебаты Порошенко и Зеленского могут пройти на НСК "Олимпийский"
Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые вышли во второй тур выборов 2019, должны состояться перед проведением повторного голосования. Все подробности о подготовке и проведении дебатов кандидатов в президенты - в материале РБК-Украина.
Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук и глава НОТУ Зураб Аласания 9 апреля провели совместный брифинг, посвященный дебатам кандидатов в президенты.
В частности, Слипачук заявила, что официальные дебаты должны пройти 19 апреля в студии "Суспільного", а модератором должен выступить представитель вещателя. Слипачук ссылается на закон о выборах и постановление ЦИК, которое регламентирует проведение дебатов. Она также отметила, что ни Порошенко, ни Зеленский в ЦИК по вопросу дебатов не обращались, добавив, что оснований для внесения каких-либо изменений в постановление ЦИК она не видит.
В свою очередь Аласания заявил, что "Суспільне" готово организовать ток-шоу при участии кандидатов, но это не будет дебатами. Аласания солидарен с Слипачук по вопросу дебатов - он отметил, что "Суспільне" будет готово провести дебаты в студии 19 апреля в 20:00. По словам Аласании, дебаты в студии обойдутся примерно в 5,7 млн гривен.
Если же никто из кандидатов в студию не придет, на экране в течение часа будет транслироваться заставка и бегущая строка: "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах".
Ранее Аласания, комментируя возможную цену организации дебатов на стадионе "Олимпийский", отмечал, что для этого потребуется аренда НСК на два дня и общая сумма может составить 6 млн долларов. Отметим, в штабах кандидатов заявляли о готовности оплатить половину стоимости проведения дебатов на стадионе.
Петр Порошенко в эфире одного из телеканалов заявил, что будет ждать Зеленского на НСК "Олимпийский" для проведения дебатов в воскресенье, 14 апреля. Позже глава государства уточнил, что готов к проведению дебатов и 14, и 19 апреля.
Кроме того, Порошенко заявил, что дебаты нужно проводить в несколько этапов по разным темам: по программе укрепления обороны и безопасности, по внешней политике, по защите конституционных прав и свобод граждан.
В штабе Владимира Зеленского настаивают на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". Зеленский также записал очередное видеообращение, в котором назвал свою дату дебатов - 19 апреля.
При этом, у Зеленского заявляют, что дебаты на стадионе не противоречат нормам закона.
Кроме того, штаб Зеленского уже провел встречу с представителями "Суспільного" (именно "Суспільне", согласно закону, должно заниматься вопросом организации и проведения дебатов).
31 марта 2019 года после объявления результатов экзит-полов по голосованию на выборах, согласно которым лидерами стали Владимир Зеленский и Петр Порошенко, действующий глава государства заявил о необходимости проведения дебатов. В штабе Зеленского заявили, что он готов к участию в дебатах. Спустя несколько дней, 3 апреля, Зеленский записал видеообращение к Порошенко, в котором предложил провести дебаты на НСК "Олимпийский". При этом, Зеленский выдвинул Порошенко ряд условий, которые глава государства должен выполнить, чтобы дебаты состоялись. В частности, Зеленский хотел, чтобы Порошенко извинился перед ним, назвал его не "марионеткой Коломойского", а кандидатом в президенты. Также Зеленский заявил, что перед дебатами кандидаты должны здать анализы на алкоголь и наркотики.
В свою очередь, Порошенко записал ответное видео, в котором отметил, что стадион - не место для дебатов кандидатов в президенты. При этом Порошенко отметил: "Стадион, так стадион". Согласившись таким образом на условия Зеленского.
Позже Порошенко записал еще одно видео к Зеленскому с призывом к участию в дебатах.
"Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - сказал Порошенко, обращаясь к Зеленскому.
5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы. При этом, Порошенко сдал кровь, мочу и волосы четырем клиникам, а Зеленский - кровь в клинике "Евролаб".
Изначально Порошенко, опять таки посредством видеообращения, пригласил Зеленского сдавать анализы на НСК. Но Зеленский в ответном видео заявил, что будет сдавать анализы в "Евролаб".
По результатам тестов, психоактивных веществ в организме Порошенко не выявлено. Вместе с тем, для проведения детального анализа медикам потребуется две недели.
Результаты анализов Зеленского по прогнозу медиков должны были появиться спустя три дня, вместе с тем, на странице кандидата в Facebook они появились в тот же день. При этом, в первоначальном документе было указано, что Зеленский сдал анализы не 5, а 2 апреля. Позже документ был заменен на новый, с датой сдачи анализов 5 апреля. В штабе Зеленского назвали произошедшее "казусом", а в "Евролабе" сослались на опечатку.
В штабе Порошенко считают, что Зеленский должен сдать анализы повторно, согласно всем медицинским требованиям. Вместе с тем, в штабе Зеленского заявляют, что он повторные анализы сдавать не будет.
После сдачи анализов Зеленский записал еще одно видеообращение, в этот раз к Юлии Тимошенко, которая по результатам голосования заняла третье место. Зеленский предлагал Тимошенко стать модератором на дебатах и дал лидеру "Батькивщины" 24 часа на раздумия. Вместе с тем, Тимошенко на предложение Зеленского не ответила.
После этого, кандидаты начали обсуждать дату проведения дебатов. На данный момент есть две возможные даты: 14 и 19 апреля.
Отметим, администрация НСК "Олимпийский" заявила о готовности к проведению дебатов на стадионе. При этом, на НСК отметили, что никаких заявок на проведение дебатов от кандидатов они не получали.
Согласно ст. 62 закона Украины "О выборах президента Украины" теледебаты кандидатов в президенты должны проводиться в последнюю пятницу перед проведением повторного голосования в промежутке между 19:00 и 22:00 и длительностью не менее часа. Теледебаты должны транслироваться в прямом эфире без перерыва на рекламу на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины. Оплачиваются дебаты за счет госбюджета. В случае, если один из кандидатов не приходит на дебаты, второй может использовать выделенное время для выступления. При этом, участие в дебатах не является обязательным.
Кроме того, условия проведения дебатов кандидатов в президенты прописаны и в постановлении Центризбиркома №472 от 5 мая 2014 года. В частности, в этом постановлении указан точный адрес, где должны проходить дебаты (кандидаты должны прибыть в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины по адресу: ул. Мельникова, 42, г. Киев за полчаса до начала дебатов).
Отметим, 7 апреля 2019 года Центризбирком объявил официальные результаты голосования на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Согласно данным ЦИК, наибольшее число голосов набрали два кандидата: Владимир Зеленский - 30,24% и Петр Порошенко - 15,95%. Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, ЦИК объявил о проведении повторного голосования 21 апреля. Во второй тур выборов вышли Зеленский и Порошенко.
Фото: результаты голосования
Таким образом, согласно закону, дебаты Зеленского и Порошенко должны состояться 19 апреля.