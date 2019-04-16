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Дебаты не окажут значительного влияния на электоральные показатели Зеленского, - социолог

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 18:28
Дебаты не окажут значительного влияния на электоральные показатели Зеленского, - социолог
Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

По данным КМИС, Зеленский опережает Порошенко на 47%

Разрыв между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко настолько значителен, что его не удастся сократить до голосования. Такое мнение высказал заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий 16 апреля во время пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной электоральным настроениям украинцев накануне второго тура выборов.

Так, по данным опроса, проведенного КМИС, Зеленский опережает Порошенко на 47%.

"Должны случиться какие-то совсем тектонические события, чтобы изменить расклад сил", - считает социолог.

По его словам, на уровне поддержки Зеленского не сказался резонансный эфир программы "Право на власть", во время которого состоялась перепалка между кандидатами в президенты. Она, как ожидали некоторые, должна была снизить рейтинг Зеленского. На электоральные показатели руководителя студии "Квартал 95" не окажет значительного влияния даже его отказ от участия в дебатах на "Суспильном", отметил эксперт.

"Дебаты считают обязательными 35% его избирателей. Почти 60% украинцев негативно относятся к Петру Порошенко. По опросам до первого тура, 50% категорически отказывались голосовать за него при любых обстоятельствах. Неучастие Зеленского в дебатах в глазах его избирателей может выглядеть обоснованным: зачем участвовать в этом фарсе? Это не будет восприниматься в рациональных категориях. Это может повлиять, но не так критично, как некоторые могут ожидать", - сказал Антон Грушецкий.

Он также добавил, что явка во втором туре, скорее всего, должна быть такой же, как и в первом.

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