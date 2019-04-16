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Дебати не матимуть значного впливу на електоральні показники Зеленського, - соціолог

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 18:28
Дебати не матимуть значного впливу на електоральні показники Зеленського, - соціолог
Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

За даними КМІС, Зеленський випереджає Порошенка на 47%

Розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком настільки значний, що його не вдасться скоротити до голосування. Таку думку висловив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький 16 квітня під час прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна", присвяченій електоральним настроям українців напередодні другого туру виборів.

Так, за даними опитування, проведеного КМІС, Зеленський випереджає Порошенко на 47%.

"Мають статися якісь зовсім тектонічні події, щоб змінити розклад сил", - вважає соціолог.

За його словами, на рівні підтримки Зеленського не позначився резонансний ефір програми "Право на владу", під час якого відбулася перепалка між кандидатами в президенти. Вона, як очікували деякі, повинна була знизити рейтинг Зеленського. На електоральні показники керівника студії "Квартал 95" не матиме значного впливу навіть його відмова від участі у дебатах на "Суспільному", зазначив експерт.

"Дебати вважають обов'язковими 35% його виборців. Майже 60% українців негативно ставляться до Петра Порошенка. За опитуваннями до першого туру, 50% категорично відмовлялися голосувати за нього за будь-яких обставин. Неучасть Зеленського в дебатах в очах його виборців може виглядати обґрунтованою: навіщо брати участь у цьому фарсі? Це не буде сприйматися в раціональних категоріях. Це може вплинути, але не так критично, як деякі можуть очікувати", - сказав Антон Грушецький.

Він також додав, що явка в другому турі, швидше за все, повинна бути такою ж, як і в першому.

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