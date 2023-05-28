Де знайти роботу на літо: список сезонних вакансій у Києві

Можливість підробітку в Києві є у будь-який сезон, але влітку список вакансій розширюється. На ринку праці активніше пропонують роботу в літніх кафе, точках продажу напоїв та солодощів, парках атракціонів. Такі варіанти підійдуть кандидатам без досвіду та студентам.

Які можна знайти сезонні вакансії та зарплати в Києві – докладніше у матеріалі РБК-Україна нижче.

Офіціант у кафе

На сайтах оголошень розміщують вакансії офіціантів для роботи на літніх терасах кафе, пляжних розважальних комплексах Києва. Середній розмір зарплати вказано на рівні 20 тис. грн.

Працівникам кухні та зали, а також касирам у популярних мережевих фастфудах столиці пропонують зарплату в середньому від 10 тис. грн. Готові брати без досвіду та не неповну зайнятість.

Вулична торгівля

Продавці морозива, солодкої вати, вафель та холодних напоїв у вуличних точках торгівлі можуть заробити від 11 тис. грн. В оголошеннях роботодавці вказують про готовність брати студентів. Зарплату можуть сплачувати щодня або позмінно.

Скріншот Work.ua

Бариста

Середня зарплата бариста у Києві становить 15 тис. грн. Денна ставка 600-750 грн. За даними порталу пошуку роботи Work.ua, у столиці є понад 500 пропозицій роботи бариста у кав'ярнях, кафе-кондитерських.

Оператор атракціонів

У теплу пору року актуальними є вакансії операторів атракціонів на дитячих майданчиках, у парках відпочинку. Також є схожі пропозиції роботи на батутах та атракціонах у ТРЦ. Зарплату пропонують на рівні 12-15 тис. грн.

Аніматор

Робота аніматора підійде вихователям, вчителям, акторам, студентам педагогічних та театральних навчальних закладів як варіант підробітку. Дитячі аніматори потрібні в дитячих клубах, ТРЦ, компаніях, які займаються організацією свят. Зарплати – від 8 до 15 тис. грн, гнучкий графік роботи.

Вожатий

Ще один варіант сезонної роботи для людей з педагогічною освітою. До обов'язків вожатого входить організація та проведення ігор, конкурсів та розважальних програм для дітей. Роботодавці зазначають в оголошеннях зарплату на рівні 16-20 тис. грн.

Скріншот Work.ua

Кур'єр, комплектувальник замовлень

Популярним варіантом підробітку в будь-який сезон залишається робота кур'єра у службах доставки, магазинах (середня оплата 15 тис. грн).

Також можна влаштуватися комплектувальником інтернет-замовлень. За такою вакансією в Києві пропонують зарплату від 10 тис. грн.

Оператор call-центру

Робота оператора контакт-центру на вхідних дзвінках підійде для підробітку студентам на період канікул. Подібні вакансії пропонують онлайн-магазини, компанії сфери послуг. Зарплата – від 10-12 тис. грн.

Прибирання приміщень

За роботу з прибирання офісів, медичних центрів, спортклубів роботодавці готові платити від 6 тис. грн до 10 тис. грн. Є варіанти вакансій на неповний робочий день, підробіток у вечірній час.

Різноробочий

Різноробам на будівництві пропонують 600-700 грн за зміну. Підсобним працівникам, вантажникам на виробничих підприємствах також платять у середньому 700 грн на день.