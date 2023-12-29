Де вигідніше купувати машину: розглядаємо усі варіанти

Однозначної відповіді тут не буде, оскільки різні варіанти перетинаються, бо один той самий продавець може використовувати для просування свого товару кілька платформ. Але знання подробиць про кожен варіант дасть покупцеві змогу швидше знайти те, що йому треба, а також підстрахуватись від можливих ризиків. Важливий момент: де б не стався вибір машини і де б не досягалася попередня угода, оформлення паперів і розрахунок грошима треба провести в безпечних умовах. Зокрема, в приміщенні Сервісного центру МВС, банку, конторі обмінника, офісі нотаріуса тощо.

Інтернет

Інтернет-майданчики збирають пропозиції практично з усіх джерел, про які ми говоритимемо нижче. Тому і починати пошук машини краще тут. Якщо ви кілька днів проведете на двох-трьох сайтах автопродажів, ви навчитеся відрізняти реального власника машини від професіонала-перекупника, який продає одночасно до десятка машин. Так само можна ідентифікувати офіційні автосалони, які просувають через об’яви свої вживані авто з тестового парку чи екземпляри з трейд-іну, про який ми, до речі, поговоримо нижче. Вирахувати перекупника також можна за його небажанням говорити про історію машини – просто тому, що він її достеменно не знає. Також вірна ознака того, що ви натрапили на співтовариство певних ділків, буде відповідь вам про те, що даної машини вже немає, але є інша, ще краща, хоча й “трохи” дорожча. Проте це не значить, що цей лот неприйнятний для вас, просто треба підходити до нього відповідним чином.

Авторинок

Коли ви вже начиталися інтернет-пропозицій, склали уяву про реальність своїх бажань і про цінову кон’юнктуру, можна прямувати на авторинок, щоб побачити цікаві вам машини “в реалі”. Якщо ви обрали ринок одного з великих міст на заході України, ви зможете побачити тут багато знайомих вам по інтернету екземплярів. Ціни тут будуть приблизно того ж рівня і підсумкова вартість конкретної машини не залежатиме від місця, де ви її вперше побачили. Але важливий момент – тут набагато менше реальних власників автомобілів, які могли б зробити вам більшу знижку, ніж профі-перекупники. Також слід відрізняти перекупника внутрішнього ринку від такого, що приганяє машини з-за кордону. Других можна вважати власниками машин з усіма наслідками, проте їхні машини традиційно мають більший реальний пробіг, бо європейські власники щороку намотують більше кілометрів, ніж українські водії. А ще майте на увазі, що професійні автопідприємці вміють добре маскувати недоліки машин, тому з їхніми лотами треба бути максимально уважними.

Трейд-ін

Максимально культурний варіант, але сміємо вас запевнити, він ніколи не замінить собою приведені вище способи купівлі вживаного авто. Офіційні автосалони, як викуповують вживані машини (як правило, в своїх постійних клієнтів) і перевіривши та привівши їх до ладу, пропонують населенню під своїм дахом, певним чином гарантують їхній прийнятний технічний стан. Для авто певних преміальних іміджевих моделей також важливо, що автосалон може відповідати за прозорість їхньої історії – як сервісної, так і в юридичному плані. Головний мінус купівлі машини через трейд-ін – помітно більша ціна. Але ж майте на увазі, що це буде платня за відсутність найбільших ризиків придбання вживаного авто як такого.

Якщо коротко

За умов, коли ринок нових автомобілів в Україні відступив на другий план, на вторинному панує рідкісне пожвавлення. І разом з широкою пропозицією збільшується ризик стати жертвою зловмисників або просто купити не те, що треба. Тому головне тут – не поспішати і за можливості розглянути купівлю не в одному місці, а в кількох, щоб з усіх варіантів обрати найбільш безпечний і з найбільш широким вибором цікавих для вас машин.