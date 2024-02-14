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Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків за вкладами

Фото: у двох держбанках зберігається найбільше грошей українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2024 року в 63 банках зберігалося 1 трлн 84 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 694,7 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку – 391,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 188,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк - 65,0 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк -  59,9 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 47,8 млрд гривень та приватний ПУМБ - 47,6 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами у валюті – 1,0%.

У січні-березні 2024 року більшість українських банків очікують зниження вартості всіх депозитів. На здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%.

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