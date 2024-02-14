Де українці зберігають свої гроші: рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 188,3 млрд гривень на третьому приватний Універсал Банк - 65,0 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 59,9 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше - Альфа-Банк) - 47,8 млрд гривень та приватний ПУМБ - 47,6 млрд гривень.

Депозити у банках

Нагадаємо, Національний банк України запроваджує додаткові заходи для посилення конкуренції банків за термінові депозити населення та підвищення ставок.

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами у валюті – 1,0%.

У січні-березні 2024 року більшість українських банків очікують зниження вартості всіх депозитів. На здешевлення коштів корпорацій очікують 69% респондентів, а коштів населення - 50%.