Де в Україні небезпечно навчатися офлайн у школах: статистика за областями

Перелік найбільш небезпечних регіонів розроблений на основі методики оцінювання ризиків, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2024 року.

У МОН зазначають, що зонування допоможе враховувати безпекові ризики при розробці освітніх політик, виборі місць для будівництва укриттів і повернення шкіл до очного або змішаного навчання.

Де навчатися офлайн найбільш небезпечно

Непереборний рівень небезпеки у Середино-Будській та Великописарівській громадах на Сумщині, у Дергачівській, Липецькій, Вовчанській, Дворічанській, Кіндрашівській, Петропавлівській, Курилівській, Борівській громадах Харківської області, на території Луганської області, у багатьох громадах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей, та на території АР Крим.

Також дуже високий рівень небезпеки в областях, які знаходяться недалеко від зони активних бойових дій, а також мають спільний кордон із Росіїєю та Білоруссю.

Ознайомитися більш детально із переліком громад можна на спеціальному дашборді.

Як визначається рівень небезпеки

Аналіз проводиться на основі даних про розташування шкіл, кількість учнів, працівників, форму навчання та додаткові відомості з відкритих джерел, включаючи геолокацію вибухів, інфраструктурних об'єктів, близькість до лінії фронту та державних кордонів з РФ, Білоруссю та Придністров'ям.

Методика, розроблена спільно з експертами різних відомств, передбачає п'ять рівнів ризику: