Де підприємці можуть швидко оформити віртуальну картку для ФОП?

Відтепер підприємці можуть оформити віртуальну картку ФОП до карткового рахунку у будь-який зручний час.

Відкрити картку для ФОП у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) стало простіше, адже банк запропонував своїм клієнтам її віртуальний формат.

Відтепер підприємці можуть оформити віртуальну картку ФОП до карткового рахунку у будь-який зручний час.

Процедура відкриття дуже швидка: відбувається прямо у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business» та не потребує додаткових візитів у банк. Вже за лічені хвилини фізична особа-підприємець отримує повноцінну банківську картку віртуального формату з її повним номером, терміном дії, CVV-кодом та PIN-кодом.

Карткою одразу можна проводити платіжні операції в Інтернеті або використовувати її для безконтактних розрахунків: зняття коштів у безконтактному банкоматі або на касі торгових точок за допомогою Apple Pay та Google Pay.

Беззаперечною перевагою віртуальної карти для ФОП у ПУМБ є можливість здійснювати Р2В перекази без комісії лише за номером картки. Це дуже зручно! Адже для тих підприємців, чий бізнес пов’язаний з торгівлею або наданням послуг, віртуальна карта може стати додатковим способом прийому оплати від покупців. Гроші ж надходитимуть безпосередньо на рахунок підприємства.

Фізичні особи-підприємці, хто досі не є клієнтом ПУМБ, мають змогу відкрити свій рахунок дистанційно. Для цього достатньо перейти за посиланням.