Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Украины
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 января 2025 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 789 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.
Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 018 гривен. Далее идут Донецкая (7 168 гривен), Луганская (6 694 гривен), Днепропетровская области (6 471 гривна) и Киевская области (6 096 гривен).
|Размер пенсии на 1 января 2025 года
|(грн)
|Украина
|5 789,05
|г.Киев
|8 017,65
|Донецкая
|7 168,22
|Луганская
|6 694,19
|Днепропетровская
|6 471,11
|Киевская
|6 095,90
|Запорожская
|6 080,40
|Харьковская
|5 824,72
|Полтавская
|5 703,30
|Одесская
|5 628,23
|Николаевская
|5 547,98
|Черниговская
|5 377,66
|Житомирская
|5 339,43
|Львовская
|5 303,30
|Сумская
|5 299,81
|Кировоградская
|5 234,81
|Ровенская
|5 159,85
|Черкасская
|5 126,71
|Волынская
|5 090,08
|Винницкая
|5 038,34
|Хмельницкая
|4 996,15
|Ивано-Франковская
|4 995,40
|Херсонская
|4 968,02
|Закарпатская
|4 727,14
|Черновицкая
|4 648,04
|Тернопольская
|4 484,69
Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 485 гривен), Черновицкой (4 648 гривны) и Закарпатской (4 727 гривен) областях.
Пенсии в Украине
Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 5 789,05 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривен или на 7,5%.
Число пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.
Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего числа пенсионеров