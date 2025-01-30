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Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Украины

Украина, Четверг 30 января 2025 18:30
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Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Украины Фото: пенсионеры в Киеве получают 8 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 января 2025 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 789 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 8 018 гривен. Далее идут Донецкая (7 168 гривен), Луганская (6 694 гривен), Днепропетровская области (6 471 гривна) и Киевская области (6 096 гривен).

Размер пенсии на 1 января 2025 года (грн)
Украина 5 789,05
г.Киев 8 017,65
Донецкая 7 168,22
Луганская 6 694,19
Днепропетровская 6 471,11
Киевская 6 095,90
Запорожская 6 080,40
Харьковская 5 824,72
Полтавская 5 703,30
Одесская 5 628,23
Николаевская 5 547,98
Черниговская 5 377,66
Житомирская 5 339,43
Львовская 5 303,30
Сумская 5 299,81
Кировоградская 5 234,81
Ровенская 5 159,85
Черкасская 5 126,71
Волынская 5 090,08
Винницкая 5 038,34
Хмельницкая 4 996,15
Ивано-Франковская 4 995,40
Херсонская 4 968,02
Закарпатская 4 727,14
Черновицкая 4 648,04
Тернопольская 4 484,69

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 485 гривен), Черновицкой (4 648 гривны) и Закарпатской (4 727 гривен) областях.
Где самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Украины

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 января 2025 года составил 5 789,05 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 403,8 гривен или на 7,5%.

Число пенсионеров за год сократилось на 172 907 человек до 10 343 630.

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 261 712 украинцев. Это составляет 12,2% от общего числа пенсионеров

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