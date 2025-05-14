Де найгарячіше на фронті: Генштаб оновив карти боїв за добу

Масовані удари противника

Російські війська завдали:

1 ракетного та 78 авіаційних ударів , скинувши 138 керованих авіабомб ;

та , скинувши ; Понад 5 000 артобстрілів , з яких 93 - із РСЗВ ;

, з яких ; 2983 дрони-камікадзе були застосовані для атак на українські позиції та населені пункти.

Під ворожими авіаударами опинилися райони населених пунктів Дорошівка і Юрієве на Сумщині, Полтавка і Русин Яр на Донеччині, а також Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Високе, Малинівка, Кам’янське й Павлівка в Запорізькій області.

У відповідь українські Сили оборони завдали ударів по 14 районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога, а також уразили один засіб протиповітряної оборони та дві артилерійські системи російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався наступати поблизу населених пунктів Вовчанськ, Тополі та Петрівка. Проте українські захисники успішно відбили всі ці атаки, не допустивши прориву вглиб території.

На Куп’янському напрямку зафіксовано дві штурмові спроби ворога в районах Піщаного та Загризового. Обидва штурми було відбито, противник зазнав втрат і відступив.

На Лиманському напрямку ситуація залишається особливо напруженою. Протягом доби окупанти 29 разів атакували українські позиції, намагаючись просунутися в районах Новомихайлівки, Греківки, Твердохлібового, Новосергіївки, Колодязів, Григорівки, а також у напрямках Рідкодуба, Липового, Зеленої Долини та Ольгівки. Усі атаки були успішно відбиті Силами оборони.

На Сіверському напрямку українські війська стримали три штурми противника в напрямку Григорівки. Спроби просування ворога були марними.

На Краматорському напрямку протягом доби сталося вісім бойових зіткнень. Ворог намагався прорвати оборону в районі Часового Яру та в бік Білої Гори, але безуспішно.

На Торецькому напрямку окупанти шість разів атакували в районах Торецька та у напрямку Диліївки. Наші війська успішно стримали наступ, завдавши противнику втрат.

На Покровському напрямку противник активізувався найбільше — за добу відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися в районах населених пунктів Лисівка, Малинівка, Єлизаветівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолексіївка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Андріївка, а також у напрямках Старої Миколаївки, Муравки, Олексіївки, Нової Полтавки, Яблунівки, Миролюбівки, Зорі та Променя. Усі атаки були відбиті, ворог поніс значні втрати.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 30 атак у районах Костянтинополя, Скудного, Рівнополя, Привільного, Вільного Поля, Шевченка, Багатиря, Новополя, Одрадного та в напрямку Зеленого Поля. Попри масовані штурми, противник не досяг жодного тактичного успіху.

На Гуляйпільському напрямку протягом минулої доби бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався наступати в напрямках Новоданилівки, Степового та Малої Токмачки. Проте Сили оборони дали рішучу відсіч, і жодна з атак не увінчалася успіхом.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед. Противник зазнав втрат і був змушений відступити.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 12 атак російських загарбників. Окрім цього, ворог завдав 18 авіаційних ударів із використанням 34 керованих авіабомб. Також зафіксовано 264 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню. Основними цілями залишаються позиції наших військ і населені пункти поблизу лінії зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається стабільною. Ознак формування ударних угруповань противника не виявлено.