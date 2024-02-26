ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Де найбільші черги на кордоні з Польщею на ранок. У ДПСУ вказали на важливу деталь

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 11:42
UA EN RU
Де найбільші черги на кордоні з Польщею на ранок. У ДПСУ вказали на важливу деталь Фото: де найбільші черги на кордоні з Польщею на 26 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польські фермери продовжують блокувати шість пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах стоять 2200 фур. Найбільше протестувальники перешкоджають руху вантажівок, що прямують з України у Польщу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"На жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів польськими фермерами продовжується. Кількість напрямків незмінна - це 6. З українського боку йдеться про пункти пропуску "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець". Сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі станом на ранок (26 лютого, - ред.) в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажівок", - розповів він.

За словами спікера ДПСУ, найбільша черга навпроти "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Якщо говорити про останній напрямок, то тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок. За минулу добу в бік України прослідували десь 50 вантажівок. Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку. І власне показники перетину кордону з України в Польщу залишаються нульовими", - додав Демченко.

Також, за його словами, критично низькі показники перетину кордону залишається по напрямку пункту пропуску "Шегині", за минулу добу там перетнуло кордон лише 70 вантажівок.

"Загалом за годину польські фермери пропускають на кожному з напрямків по кілька вантажівок, які слідкують з Польщі та в Польщу. Але більше вони блокують рух для вантажівок, які слідують саме з України на територію цієї країни", - констатував речник.

Блокада Польщею кордону із Україною

Раніше в Держприкордонслужбі припускали, що польські протестувальники на кордоні з Україною, ймовірно, не пропускають не лише звичайні вантажівки, а й фури з гуманітарними вантажами. Наразі у Польші сталися вже чотири інциденти з перекиданням вагонів з українським зерном. Крім того, на протестах у Польщі помітили проросійські гасла, організатори запевняють, що до них не причетні.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика". Вже 12 лютого польскі фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили і на пункті пропуску "Медика - Шегині".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною
NEWS
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
Українські військові відійшли від села Ласточкине, - ЗСУ
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним