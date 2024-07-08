Де може пройти другий саміт миру: що кажуть в Україні

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Вибір України для першого саміту

15-16 червня Україна провела перший саміт миру - зустріч лідерів низки держав щодо формули миру. Він відбувся на швейцарському курорті Бюргеншток, участь взяли 92 країни. При цьому більшість держав було представлено на найвищому рівні - на саміт від них поїхали прем'єри чи президенти.

Незважаючи на те, що Швейцарія є нейтральною країною і вона не передає озброєння Україні для захисту від агресора, такий вибір для першого саміту різко розкритикували в Росії.

Як заявляв міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Швейцарія нібито "втратила нейтральний статус". На думку чиновника країни-агресора, Швейцарія перетворилася на "ворожу" для РФ країну.

При цьому представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що її країна ображена на Швейцарію, оскільки та приєдналася до санкцій Євросоюзу проти РФ.

Вона обіцяла, що Росія не братиме участі у саміті миру, навіть якщо її запросять взяти участь.

Плани Києва на другу зустріч лідерів

Попри різкі заяви росіян на адресу першого саміту миру Україна, продовжує розраховувати на участь представників РФ у другому такому заході.

Зокрема там росіянам хочуть представити план завершення війни, який Україна розробить спільно з іншими державами. Він має бути заснований на Статуті ООН та міжнародному праві

Важливо зазначити, що, за словами президента України Володимира Зеленського, такий план необхідно представити росіянам, щоб зафіксувати завершення війни.

Точне місце проведення саміту наразі невідоме. Але, як зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, його хочуть провести в одній з країн Глобального Півдня (більшість країн Латинської Америки, Азії, Африки та Океанії).

Глава українського МЗС зазначав, що вже є "кілька якісних гравців", які виявляють інтерес до проведення саміту миру.

Такий вибір може схилити Росію до участі у саміті, оскільки він не проходитиме в одній із західних держав, які Москва поголовно вважає "ворожими".