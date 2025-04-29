Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фото

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо класти бузок у гаманець та чи треба його їсти "на щастя".

Читайте також, як і для чого можна використати бузок у домашніх умовах.

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