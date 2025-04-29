Де у Києві розцвів бузок: найкращі місця для прогулянок і фото

Де у столиці з'явились перші квіти бузку
Українцям розповіли, що перші квіти бузку з'явилися в різних локаціях столиці, зокрема:
- у Дніпровському районі;
- у Солом'янському районі.
Тож зараз кожен охочий може прогулятись містом, насолодитись ароматом запашного бузку та зробити по-справжньому яскраві фото.
Водночас киянам і гостям міста нагадали, що під час відпочинку в зелених зонах необхідно:
- бути відповідальними та дбати про власну безпеку;
- слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Прогулюючись містом не можна забувати про правила безпеки (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Як довго квітне бузок та де він росте
У КМДА повідомили, що тривалість цвітіння бузку залежить від його сорту та може варіюватись:
- від кількох тижнів;
- до кількох місяців.
Зазначається, що у Києві бузок росте:
- у Ботанічному саді імені академіка Фоміна;
- у Національному ботанічному саді імені М. М. Гришка;
- у парках столиці;
- у скверах міста.
Бузок можна знайти на багатьох вулицях Києва (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Де саме у Києві можна знайти бузок: список локацій
Згідно з інформацією КО "Київзеленбуд", бузок у Києві висаджений на багатьох локаціях у різних районах міста.
Голосіївський район:
- сквер біля Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського;
- Голосіївський парк імені Максима Рильського.
Дарницький район:
- Парк Партизанської слави;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- сквер імені Олександра Кошиця.
Квіти бузку бувають різного кольору (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Деснянський район:
- парк "Молодіжний";
- парк на просп. Червоної Калини;
- парк імені Сержа Лифаря;
- сквер на вул. Сержа Лифаря;
- парк імені Архітектора Ніколаєва;
- сквер на вул. Архітектора Ніколаєва;
- парк імені Романа Шухевича;
- Деснянський парк;
- сквер на просп. Червоної Калини.
Помітити запашні квіти можна здалеку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Дніпровський район:
- парк "Перемога";
- парк на Русанівській набережній;
- сквер імені Івана Миколайчука;
- бульв. Амвросія Бучми;
- парк "Аврора";
- парк за кінотеатром "Дніпро";
- парк вздовж вул. Гетьмана Павла Полуботка;
- бульв. Верховної Ради;
- вул. Гната Хоткевича;
- вул. Краківська;
- вул. Гетьмана Павла Полуботка;
- транспортна розв'язка-трикутник біля парку "Перемога";
- Гідропарк;
- парк за Центром культури та мистецтв Дніпровського району;
- сквер імені Кастуся Калиновського;
- сквер на вул. Інженера Бородіна.
Інколи бузок може перетворюватись на "хащі" (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Оболонський район:
- парк культури та відпочинку навколо озера Йорданське;
- сквер на вул. Північній;
- сквер на просп. Володимира Івасюка;
- сквер на вул. Героїв полку "Азов".
Печерський район - Наводницький парк.
Подільський район - сквер імені Сергія Васильчука.
Бузок росте у центрі Києва та на околицях (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Святошинський район:
- вул. Зодчих;
- парк "Гамбурзький";
- парк "Совки";
- парк "Інтернаціональний";
- вул. Жмеринська;
- сквер між буд. №59 на бульв. Академіка Вернадського та №2, №4 - на вул. Академіка Доброхотова;
- сквер імені Василя Стуса;
- сквер на вул. Чорнобильській;
- сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;
- сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської.
Дехто з киян може насолоджуватись бузком не виходячи з будинку (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Солом'янський район:
- парк "Відрадний";
- парк імені Миколи Зерова;
- Солом'янський ландшафтний парк;
- вул. Солом'янська;
- сквер спортсменів-захисників України.
Квіти бузку приваблюють не лише людей (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)
Шевченківський район:
- Сирецький парк;
- сквер імені Івана Гонти;
- парк Шевченківського району (біля ст. м. "Дорогожичі");
- сквер біля Медичного університету імені О. О. Богомольця;
- транспортна розв'язка на просп. Повітряних Сил;
- Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр";
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- Літературний сквер;
- сквер "Українського радіо".
Кущі бузку - окраса столиці (фото: kyivcity.gov.ua/Любов Голуб'ятнікова)