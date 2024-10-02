Де і коли перемагатиме Магучіх. Діамантова ліга анонсувала сезон-2025

Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат Діамантової ліги опублікував графік серії турнірів у наступному році. Сезон складатиметься з 14-ти етапів і фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи у Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, після чого лише одне змагання пройде за межами континенту – 5 липня етап відбудеться у Юджині (США). Останній заліковий старт заплановано на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який пройде у швейцарському Цюріху.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

26 квітня, Сямень (Китай)

3 травня, Шанхай (Китай)

16 травня, Доха (Катар)

25 травня, Рабат (Марокко)

6 червня, Рим (Італія)

12 червня, Осло (Норвегія)

15 червня, Стокгольм (Швеція)

20 червня, Париж (Франція)

5 липня, Юджин (США)

11 липня, Монако

19 липня, Лондон (Велика Британія)

16 серпня, Сілезія (Польща)

20 серпня, Лозанна (Швейцарія)

22 серпня, Брюссель (Бельгія)

27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Хто з українців тріумфував у Діамантовій лізі

У 2010 році Діамантова ліга замінила іншу серію – Золоту лігу, яка існувала з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках змагань зазвичай складається з 14-ти етапів. За головний приз борються представники 9-ти бігових та 7-ми технічних легкоатлетичних дисциплін – як у чоловіків так і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7-ми з 14-ти етапів.

Українські атлети шість разів ставали переможцями Діамантової ліги. Половина з цих успіхів – на рахунку Ярослави Магучіх, яка тріумфувала в стрибках у висоту в 2022, 2023 та 2024 роках.

У 2011 році у потрійному стрибку перемогла Ольга Саладуха. А у 2013 та 2019 роках найкращими були стрибуни у висоту – Богдан Бондаренко та Андрій Проценко відповідно.