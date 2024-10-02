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Де і коли перемагатиме Магучіх. Діамантова ліга анонсувала сезон-2025

Середа 02 жовтня 2024 19:44
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Де і коли перемагатиме Магучіх. Діамантова ліга анонсувала сезон-2025 Фото: Нагороди Діамантової ліги (diamondleague.com)
Автор: Андрій Костенко

Найпрестижніший легкоатлетичний чемпіонат Діамантової ліги опублікував графік серії турнірів у наступному році. Сезон складатиметься з 14-ти етапів і фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи у Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, після чого лише одне змагання пройде за межами континенту – 5 липня етап відбудеться у Юджині (США). Останній заліковий старт заплановано на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який пройде у швейцарському Цюріху.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

  • 26 квітня, Сямень (Китай)
  • 3 травня, Шанхай (Китай)
  • 16 травня, Доха (Катар)
  • 25 травня, Рабат (Марокко)
  • 6 червня, Рим (Італія)
  • 12 червня, Осло (Норвегія)
  • 15 червня, Стокгольм (Швеція)
  • 20 червня, Париж (Франція)
  • 5 липня, Юджин (США)
  • 11 липня, Монако
  • 19 липня, Лондон (Велика Британія)
  • 16 серпня, Сілезія (Польща)
  • 20 серпня, Лозанна (Швейцарія)
  • 22 серпня, Брюссель (Бельгія)
  • 27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Хто з українців тріумфував у Діамантовій лізі

У 2010 році Діамантова ліга замінила іншу серію – Золоту лігу, яка існувала з 1998 до 2009 року. Серія стартів в рамках змагань зазвичай складається з 14-ти етапів. За головний приз борються представники 9-ти бігових та 7-ми технічних легкоатлетичних дисциплін – як у чоловіків так і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7-ми з 14-ти етапів.

Українські атлети шість разів ставали переможцями Діамантової ліги. Половина з цих успіхів – на рахунку Ярослави Магучіх, яка тріумфувала в стрибках у висоту в 2022, 2023 та 2024 роках.

У 2011 році у потрійному стрибку перемогла Ольга Саладуха. А у 2013 та 2019 роках найкращими були стрибуни у висоту – Богдан Бондаренко та Андрій Проценко відповідно.

Раніше Магучіх отримала ще одну нагороду за Діамантову лігу.

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