Где и когда будет побеждать Магучих. Бриллиантовая лига анонсировала сезон-2025
Самый престижный легкоатлетический чемпионат планеты опубликовал график серии турниров в следующем году. Сезон бриллиантовой лиги будет состоять из 14-ти этапов и финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая – Шанхай. Затем последуют этапы в Катаре и Марокко.
Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты только один раз – 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт намечен на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.
Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025
- 26 апреля, Сямэнь (Китай)
- 3 мая, Шанхай (Китай)
- 16 мая, Доха (Катар)
- 25 мая, Рабат (Марокко)
- 6 июня, Рим (Италия)
- 12 июня, Осло (Норвегия)
- 15 июня, Стокгольм (Швеция)
- 20 июня, Париж (Франция)
- 5 июля, Юджин (США)
- 11 июля, Монако
- 19 июля, Лондон (Великобритания)
- 16 августа, Силезия (Польша)
- 20 августа, Лозанна (Швейцария)
- 22 августа, Брюссель (Бельгия)
- 27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)
Кто из украинцев триумфовал в Бриллиантовой лиге
В 2010 году Бриллиантовая лига заменила другую серию – Золотую лигу, существовавшую в 1998-2009 гг. Серия стартов в рамках соревнований обычно состоит из 14 этапов. За главный приз борются представители 9-ти беговых и 7-ми технических легкоатлетических дисциплин – как у мужчин, так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена только на 7-ми из 14-ти этапов.
Украинские атлеты шесть раз становились победителями Бриллиантовой лиги. Половина из этих успехов – на счету Ярославы Магучих, которая триумфовала в прыжках в высоту в 2022, 2023 и 2024 годах.
В 2011 году в тройном прыжке победила Ольга Саладуха. А в 2013 и 2019 годах лучшими были прыгуны в высоту – Богдан Бондаренко и Андрей Проценко соответственно.
Ранее Магучих получила еще одну награду за Бриллиантовую лигу.
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