DCH Ярославского закладывает основы современного украинского аэропортостроения, - эксперт

"Заявление Александра Ярославского о том, что днепровский аэропорт будет сдан в конце следующего года представляется вполне реалистичным - его слова подкреплены практическим опытом строительства современного аэропорта в Харькове. И знаково, что это заявление прозвучало на фоне подписания на саммите Украина-ЕС соглашения о свободном небе, которое открывает доступ как европейским компаниям-перевозчикам в аэропорты Украины, так и украинским перевозчика в аэропорты ЕС. По сути, DCH Ярославского закладывает основы украинской школы аэропортостроения", - отметил он.

Он также добавил, что второй аэропорт в портфеле успешных проектов DCH не только обеспечивает развитие наземной инфраструктуры, но и помогает отрасли авиаперевозок работать в условиях пандемии.

По мнению эксперта, особенно важно, что с приходом в днепровский проект компании ONUR теперь уравнялся потенциал подрядчика, который отвечает за освоение государственных денег на строительство аэродрома, с потенциалом частного инвестора DCH.

"То, что отечественная компания DCH строит уже второй крупный аэропорт в Украине, позволяет предположить, что развитие украинского аэропортовой сети в будущем можно будет решать в расчете на национальные строительные мощности и экспертизу. К тому же турецкая дорожно-строительная компания Оnur, которая приступает к обустройству взлетно-посадочной полосы, уже настолько «осела» в Украине, что ее можно уже считать едва ли не украинской, а ее опыт позволяет рассчитывать на скорость и качество выполнения работ", - прокомментировал Цибулько.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Ярославский посетил строительство новых терминалов пассажирского аэропорта в Днепре, где его DCH уже завершила 30% общестроительных работ на пассажирском терминале, ведет бетонные работы и установку металлоконструкций на отметке 3.0 и приступила к прокладке инженерных сетей.

Для здания административно-бытового корпуса завершена подготовка свайного поля, идет заливка ростверков - верхней части фундамента, распределяющего нагрузку несущих конструкций. А на площадке, где строится VIP-терминал, начали забивать сваи.

Сумма частных инвестиций Александра Ярославского составит 2,7 млрд грн.

"Онур Конструкцион Интернешн” выиграло тендер на строительство аэродрома в Международном аэропорту "Днепр" общей стоимостью 5,64 млрд грн.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить строительство 3,2 км взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и необходимой взлетно-посадочной инфраструктуры.

Финансирование работ, которые будет выполнять Onur в днепровском аэропорту, будет осуществляться за счет средств госбюджета.