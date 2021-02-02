DCH Ярославского приобрела онлайн-маркетплейс LeBoutique

Фото: Александр Ярославский (прес-служба)

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского стала собственником украинского онлайн-маркетплейса LeBoutique.

Об этом сообщила пресс-службы группы на своем официальном сайте.

"Группа DCH приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав онлайн-маркетплейса LeBoutique, одного из ведущих игроков украинского онлайн-fashion-ритейла. DCH планирует развивать платформу LeBoutique с целью закрепления за ней статуса отраслевого лидера и создания современного и удобного для пользователей украинского онлайн-продукта", - сказано в сообщении.

LeBoutique - одна из самых популярных украинских онлайновых торговых площадок, специализирующаяся на продаже одежды, обуви, сумок и аксессуаров от известных западных и украинских брендов.

DCH видит в этой сделке возможности для совместного динамичного развития других бизнесов группы Ярославского.

"Инвестиция в LeBoutique является логичным продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офф-лайн торговым площадкам", - сообщает группа.

В компании также ожидают положительную синергия онлайн-маркетплейса с банком "Кредит Днепр" в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique.

Напомним, DCH владеет также современными торгово-развлекательными центрами "Караван" в крупнейших мегаполисах Украины - Киеве, Харькове и Днепре.

Бизнесмен Ярославский входит в ТОП-10 списка Forbes Ukraine. Владеет группой DCH, объединяющей активы в сфере финансов, промышленности и горно-добывающей индустрии, транспорте, строительстве и девелопменте.