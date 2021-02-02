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DCH Ярославського придбала онлайн-маркетплейс LeBoutique

Київ, Вівторок 02 лютого 2021 16:41
DCH Ярославського придбала онлайн-маркетплейс LeBoutique
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Група DCH бізнесмена Олександра Ярославського стала власником українського онлайн-маркетплейсу LeBoutique.

Про це повідомила прес-служби групи на своєму офіційному сайті.

"Група DCH придбала у приватних інвесторів 100% корпоративних прав онлайн-маркетплейсу LeBoutique, одного з провідних гравців українського онлайн-fashion-ритейлу. DCH планує розвивати платформу LeBoutique з метою закріплення за нею статусу галузевого лідера і створення сучасного і зручного для користувачів українського онлайн-продукту", - сказано в повідомленні.

LeBoutique - один з найпопулярніших українських онлайнових торгових майданчиків, що спеціалізується на продажу одягу, взуття, сумок і аксесуарів від відомих західних та українських брендів.

DCH бачить в цій угоді можливості для спільного динамічного розвитку інших бізнесів групи Ярославського.

"Інвестиція в LeBoutique є логічним продовженням стратегії DCH, спрямованої на розвиток онлайн-каналів продажів в доповнення до існуючих офф-лайн торговельних майданчиків", - повідомляє група.

У компанії також очікують позитивну синергію онлайн-маркетплейсу з банком "Кредит Дніпро" у частині обробки платежів і продуктів споживчого кредитування для клієнтів LeBoutique.

Нагадаємо, DCH володіє сучасними торгово-розважальними центрами "Караван" у найбільших містах України - Києві, Харкові та Дніпрі.

Бізнесмен Ярославський входить до ТОП-10 списку Forbes Ukraine. Володіє групою DCH, яка об'єднує активи у сфері фінансів, промисловості та гірничо-добувної промисловості, транспорті, будівництві і девелопменті.

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