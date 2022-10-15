DCH перемогла у конкурсі АРМА на управління "Глухівським карʼєром кварцитів"

"Приватне акціонерне товариство "Бластко" із групи DCH здобуло перемогу у відкритому конкурентному конкурсі, проведеному державним агентством АРМА, і після проходження всіх належних процедур стане управителем ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", - сказано у повідомленні.

Як зазначили в DCH, свою перемогу в конкурсі група здобула завдяки наявності багаторічного успішного досвіду управління кар’єрами й іншими видобувними підприємствами, а також досвіду виконання функцій управителя об’єктів, переданих агентству АРМА, забезпечуючи збереження їхньої цілісності і бізнес-функціональності.

Як відзначено у повідомленні DCH, зусилля групи в управлінні "Глухівським карʼєром кварцитів" будуть зосереджені на підтримці його нормальної економічної діяльності.

"Обираючи активи для придбання, інвестування чи управління, DCH завжди діє винятково у правовому полі, оцінює правову чистоту таких об’єктів та керується виключно економічними інтересами і оцінкою бізнес-перспектив таких об’єктів, незалежно від того, хто був їхнім власником", - підкреслюється у повідомленні DCH.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що попри війну і руйнування деяких об’єктів групи, DCH забезпечує роботою близько 10 тисяч людей та здійснює послідовну політику збереження робочих місць.

З кінця лютого 2022 року підприємства DCH сплатили до бюджетів усіх рівнів 1,631 млрд гривень.