ДБР завершило розслідування щодо масових розстрілів активістів Майдану: справу передали до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 6 колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут". Справи підозрюваних було передано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Державне бюро розслідувань в межах кримінального провадження продовжує наполегливо досліджувати обставини масових розстрілів на Майдані Незалежності під час акцій громадської непокори у 2013-14 роках.

"Ці злочини не мають терміну давності й винні обов’язково будуть покарані", - наголосили в бюро.

Слідством встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві міліціонери роти спеціального призначення ПМОП "Беркут" виконали наказ вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами.

Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

За даними правоохоронців, після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була найдена та ідентифікована.

Наразі підозрювані обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, перевищення службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків, вчинення терористичного акту, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивств та закінчених замахів на умисне вбивство двох і більше учасників акцій протесту, а також викраденні табельної вогнепальної зброї.

"Обвинувачені переховуються на території країни-агресора та стали громадянами РФ, - сказали в ДБР.

Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, спеціальне досудове розслідування знаходиться на завершальній стадії.

Силовий розгін Євромайдану в Києві

Силовий розгін мирного протесту на Майдані Незалежності у Києві - незаконна акція силових відомств України, проведена силами спецпідрозділів "Беркуту" вночі 30 листопада 2013 року з метою очищення площі від учасників стихійного протесту, відомого як Євромайдан.

Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Протестувальники безперервно перебували на Майдані, причому їхня кількість змінювалася. Станом на ніч 30 листопада, коли відбулася акція силовиків, на площі залишалося близько 400 протестувальників, переважно студентів. Внаслідок дій "Беркуту" тоді постраждали щонайменше 79 осіб.

Нагадаємо, що на початку року правоохоронці завершили розслідування справи за обвинуваченням колишнього командира київської роти спеціального призначення "Беркут" у масових розстрілах активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

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