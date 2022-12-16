UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДБР затримало ще чотирьох херсонських колаборантів - працівників виправної колонії

Фото: ДБР затримало ще чотирьох херсонських колаборантів - працівників виправної колонії (скрін youtube com)
Автор: Юлія Бойко

У ході проведення стабілізаційних заходів у Херсоні працівники Державного бюро розслідувань затримали чотирьох працівників північної виправної колонії №90, які під окупації міста працювали на російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР в Telegram.

ДБР почала документувати діяльність цих колаборантів ще до визволення міста ЗСУ. За даними слідства, після захоплення Херсону російськими військами працівники колонії погодилися працювати у незаконно створеній "Северной исправительной колонии №90". Підозрювані виконували усі вказівки загарбників і допомагали їм кидати за ґрати українців, не згодних із російською окупацією.

Їх звинувачують у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. За клопотанням прокуратури двоє підозрюваних вже перебувають під вартою, вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим.

Досудове слідство триває, встановлюються спільники та інші особи, які можуть бути причетні до колабораційної діяльності.

Нагадаємо, раніше ДБР затримало колаборантів з херсонського СІЗО, які незаконно утримували українських патріотів, а також зрадника з херсонської колонії, який перед звільненням міста ЗСУ випустив ув’язнених.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонДБР