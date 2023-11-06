ДБР розпочинає службове розслідування через удар РФ по 128-й бригаді

Так, було ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ та артилерії" поблизу лінії фронту.

"Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової посадової особи до служби)", - розповіли у Бюро.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Що відомо про ворожий обстріл

Як поінформували у Бюро, 3 листопада внаслідок російського ракетного удару типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

Крім того, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару.

Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

"Колектив Бюро висловлює глибоке співчуття близьким та рідним усіх загиблих та постраждалих під час цих трагічних подій. Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР", - йдеться у повідомленні.

Удар РФ по особовому складу 128-ї бригади ЗСУ 3 листопада

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 3 листопада, війска РФ вдарили по особовому складу 128-ї ОГШб Закарпатської бригади в Запорізькій області. У цей момент проходило урочисте вручення нагород до Дня артилериста, 3 листопада.

Пізніше міністр оборони Рустем Умєров та ЗСУ підтвердили удар ракетою "Іскандер-М" по скупченню військових. Внаслідок обстрілу загинули військовослужбовці, поранення отримали близько 30 осіб, у тому числі й цивільних.

Сьогодні у бригаді повідомили, що внаслідок ворожого удару по особовому складу 128-ї бригади у Запорізькій області загинули 19 військових.

Також повідомлялося, що було розпочато перевірку за фактом трагедії, а в Закарпатській області оголосили триденну жалобу.