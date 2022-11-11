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ДБР проводить обшуки у нардепа Арістова, - джерела

Фото: Юрій Арістов (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

ДБР прийшло з обшуками до голови Комітету ВР з питань бюджету Юрія Арістова. Це сталося сьогодні вранці.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці 11 листопада проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова", - повідомило джерело.

Хто такий Арістов

Юрій Арістов народився 1 липня 1975 року. Закінчив Військовий інститут телекомунікації та інформатизації НТУУ "КПІ". Ексгендиректор компанії "Атлантік-ЮММА".

У 2019 році був обраний народним депутатом України на парламентських виборах від партії "Слуга народу", № 42 у списку.

З 29 серпня 2019 року - голова комітету з питань бюджету у Верховній раді IX скликання. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

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ДБРЮрій Арістов