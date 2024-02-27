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У ДБР пояснили арешт офісу "Сінево": деталі справи

Фото: в ДБР пояснили арешт офісу "Сінево" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Державному бюро розслідувань з'явилася офіційна заява після повідомлень "Сінево" про арешт головного офісу в Києві. В ДБР кажуть, що розслідування ведеться ще з 2022 року і воно не перешкоджає діяльності медичного підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Що заявили в ДБР

"Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства", - йдеться в повідомленні. 

За даними Бюро, під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

"Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні", - зазначили в ДБР.

Правоохоронці нагадують, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК  України. Досудове розслідування триває.

Передісторія

Нагадаємо, сьогодні в мережі лабораторій "Сінево" заявили про арешт, накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві.

Компанія повідомила, що через арешт невдовзі буде змушена припинити діяльність в цій будівлі, "що призведе до повної зупинки роботи мережі лабораторій "Сінево" в Україні".

Згідно із заявою компанії, кримінальне провадження, у рамках якого ДБР було накладено арешт на будівлю, ведеться за фактом незаконного виведення з держвласності нерухомого майна у період з 2016 по 2021 року.

Але в "Сінево" звинувачення відкидають. Там стверджують, що придбали будівлю у 2010 році у фізичних осіб. 

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КиївДБР