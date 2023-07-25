ДБР: попереднє керівництво СБУ не фігурує у матеріалах кримінальних справ про держзраду

Журналісти уточнюють, що у вже відкритій справі проти Кулініча є багато невідповідностей, а для відкриття справи проти Наумова, якого в березні минулого року називали зрадником, немає належних доказів.

Так, нинішній голова СБУ Василь Малюк стверджує, що проти Кулініча свідчать його поїздки до Європи нібито водночас з ексголовою РНБО часів Януковича Володимиром Сівковичем та випадок "неузгоджених" антитерористичних навчань в Херсонській області.

Також в якості доказу наводиться запис розмови Кулініча та Сівковича, в якому обговорюється призначення на ключову посаду в СБУ ще одного підконтрольного агента, яким, на думку Малюка, може бути Наумов.

Але, як повідомили в ДБР, при цьому колишній начальник ГУ СБУ в АР Крим Олег Кулініч наразі не фігурує у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини неналежної оборони Херсонської області, а ексголова Управління внутрішньої безпеки відомства Андрій Наумов взагалі не є підозрюваним у державній зраді.

"На сьогодні колишній начальник ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим Кулініч О.М. не фігурує у кримінальному провадженні…, в якому досліджуються обставини неналежної оборони Херсонської області, що призвело до швидкої окупації цієї території російськими військами… Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Наумов А.О. у кримінальному провадженні…, в якому Кулініч О.М. обвинувачується у державній зраді", - йдеться у листі ДБР.

Адвокати Олега Кулініча своєю чергою стверджують, що жодних підстав для звинувачень у державній зраді проти них немає, а єдиний речовий доказ – запис телефонної розмови - отриманий невідомо звідки й міг бути створений за допомогою спеціального програмного забезпечення.