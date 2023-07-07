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ДБР почало розслідувати вибухи у Шевченківському райсуді Києва

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 18:19
ДБР почало розслідувати вибухи у Шевченківському райсуді Києва Фото: ДБР почало розслідувати вибухи у Шевченківському райсуді Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Працівники ДБР почали вивчати обставини вибухів у Шевченківському районному суді Києва та причини, які призвели до трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

За даними прес-служби, до справи підключені кращі слідчі для швидкого і неупередженого з’ясування всіх обставин події. Зокрема, розслідуватиметься:

  • яким чином до суду потрапила вибухівка,
  • хто сприяв замаху на правоохоронців,
  • якість виконання конвоєм Нацгвардії та службовими особами київського СІЗО своїх функціональних обовʼязків.

Вибух в київському суді

Нагадаємо, 5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє - були поранені.

Підозрюваним у скоєнні вибуху є колишній боєць батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і того дня суд проводив чергове засідання у його справі. Гуменюк загинув під час подій у суді.

Більш детально про Гуменюка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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