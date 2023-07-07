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ГБР начало расследовать взрывы в Шевченковском райсуде Киева

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Украина, Пятница 07 июля 2023 18:19
ГБР начало расследовать взрывы в Шевченковском райсуде Киева Фото: ГБР начало расследовать взрывы в Шевченковском райсуде Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники ГБР начали изучать обстоятельства взрывов в Шевченковском районном суде Киева и причины, приведшие к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным пресс-службы, к делу подключены лучшие следователи для быстрого и беспристрастного выяснения всех обстоятельств происшествия. В частности, будет расследоваться:

  • каким образом в суд попала взрывчатка,
  • кто способствовал покушению на правоохранителей,
  • качество выполнения конвоем Нацгвардии и должностными лицами киевского СИЗО своих функциональных обязанностей.

Взрыв в киевском суде

Напомним, 5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое - были ранены.

Подозреваемым в совершении взрыва является бывший боец батальона "Січ" Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года. Он с 2015 года находился в СИЗО, и в тот день суд проводил очередное заседание по его делу. Гуменюк погиб во время событий в суде.

Более подробно о Гуменюке можете узнать в материале РБК-Украина.

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