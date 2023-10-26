ДБР перевіряє законність "канікул" в. о. мера Чернігова

"Обшуки проводяться спільно із СБУ також для того, щоб "завітати" з обшуками до Чернігівської міської ради та до помешкання в. о. мера. Перевіряється законність перебування його за кордоном", - розповіла Сап'ян.

За її словами, відрядження Ломако було оформлене 7 травня 2023 року до Німеччини.

"Наразі правоохоронці з'ясовують обставини яким чином він міг також опинитися у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. Є інформація, що його "канікули" орієнтовно тривали з 7 по 21 травня", - зазначила Сап'ян.

Своєю чергою вона підкреслила, що ДБР відомо, яку інформацію оприлюднював сам Ломако щодо "причин обшуків".

"Але ми хочемо зауважити, що обшуки проводяться на підставі ухвали суду від 6 жовтня. Тобто рішення суду було набагато раніше, ніж проводяться обшуки наразі. Тому я б не взаємопов'язувала деякі пости в соцмережах із тими подіями, що відбуваються на сьогодні", - резюмувала Сап'ян.

Обшуки у Ломако

Нагадаємо, джерела РБК-Україна у правоохоронних органах сьогодні повідомили, що ДБР прийшло з обшуками до виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломако. Їх проводять спільно з СБУ.

Сам факт обшуків підтвердив і сам Ломако на своїх сторінках в мережі. На його думку, нібито вони пов’язані з його публікацією у соцмережі щодо відповідальності за трагедію в драмтеатрі, яка сталася в Чернігові 19 серпня внаслідок ракетного удару РФ.

Як відомо, того трагічного дня в драмтеатрі Чернігова проходила виставка дронів. І між місцевою владою виникли суперечки щодо того, хто відповідальний за те, що трапилося.

Як заявив голова Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський в інтерв'ю ЗМІ, він нібито "не знав про формат виставки".

Своєю чергою в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако також стверджує, що мерія не надавала жодного дозволу на проведення цього заходу.

Що цікаво, 5 вересня у квартирі Ломако вже проводили обшуки. Тоді до нього завітали слідчі СБУ. Але якими були результати так і не повідомлялося.

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