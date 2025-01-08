ДБР має дати оцінку порушенням з боку працівників прокуратури щодо працівників столичної мерії, - КМДА

Посилаючись на рішення Печерського районного суду міста Києва, Загуменний повідомив, що ДБР внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо дій Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Справа щодо підготовки нібито незаконних відряджень депутатів Київради триває вже кілька років. За цей час органи слідства проводили "нічні" обшуки без ухвали суду, робили безпідставні заяви в медіа. Ці дії свідчать про політично мотивоване слідство, спроби дискредитації та бажання заблокувати роботу апарату КМДА. Наразі я домігся, щоб ДБР розслідувало ці факти. Сподіваюсь, що досудове розслідування здійснюватиметься так само активно, як і розслідування, спрямоване проти мене", - заявив Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що внесення відомостей до Єдиного реєстру відбулося після року наполегливої роботи КМДА, кількох позовних заяв та безлічі запитів і звернень.

Керівник апарату КМДА також наголосив, що під час війни політичні питання мають відійти на другий план.

"Варто пам'ятати, що в усіх нас один спільний ворог. І заради боротьби за волю, цілісність і незалежність України ми продовжуємо працювати. Ми спрямовуємо всі зусилля на допомогу ЗСУ, на підтримку мешканців міста, на ефективну роботу міського господарства. Це зараз є головним. А всі політичні питання, я вважаю, мають поки відійти на другий план", - підкреслив Загуменний.

Він нагадав, що претензії органів слідства стосуються проєкту листа про направлення військовослужбовців до КМВА у квітні 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що центральна влада за п’ять років наштампувала проти міської влади Києва 1117 кримінальних проваджень. 91% з них правоохоронці не були спроможні навіть довести до суду.