ДБР домагається відшкодування понад 100 млн гривень збитків, які корупціонери завдали екології

Протягом 2022 року Державне бюро розслідувань здійснювало досудове розслідування у 641 кримінальному провадженні за фактом правопорушень проти довкілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Як йдеться в повідомленні, в межах розслідування екологічних злочинів ДБР повідомило про підозру 108 особам. До суду скеровано 77 обвинувальних актів стосовно 126 осіб.

Сума збитків у закінчених кримінальних провадженнях становить понад 150 млн гривень. Під час досудового розслідування вже відшкодовано 29,8 млн гривень. Загалом для відшкодування збитків працівники ДБР ініціювали арешт майна підозрюваних на суму 71 млн гривень.

У відомстві також повідомили про найбільш резонансні екологічні злочини. Завершено досудове розслідування за фактом незаконних рубок лісу у Вінницькій області, які завдали збитків на 87 млн гривень. Оголошено підозри працівникам лісового господарства на Волині, які завдали збитків на 39 млн грн.

Також викрито масштабну незаконну рубку лісу на Закарпатті, яка завдала збитків державі на 18 млн грн. Повідомлено про підозру колишньому високопосадовця Держагентства з управління зоною відчуження у сприянні незаконній рубці дерев біля Чорнобиля на 15,5 млн грн тощо.

"Державне бюро розслідувань наголошує: нажива на державному майні чи ресурсах держави, тим більше в умовах війни, це злочин, який не має виправдання. І між злочином та відповідальністю чиновника - дуже малий проміжок часу", - заявили в бюро.