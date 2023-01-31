ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДБР домагається відшкодування понад 100 млн гривень збитків, які корупціонери завдали екології

Новость на русском →
Вівторок 31 січня 2023 18:13
ДБР домагається відшкодування понад 100 млн гривень збитків, які корупціонери завдали екології Фото: ДБР домагається відшкодування понад 100 млн гривень збитків, які корупціонери завдали екології (ВІталій Носач, РБК-Украъна)
Автор: Сергей Новиков

Протягом 2022 року Державне бюро розслідувань здійснювало досудове розслідування у 641 кримінальному провадженні за фактом правопорушень проти довкілля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

Як йдеться в повідомленні, в межах розслідування екологічних злочинів ДБР повідомило про підозру 108 особам. До суду скеровано 77 обвинувальних актів стосовно 126 осіб.

Сума збитків у закінчених кримінальних провадженнях становить понад 150 млн гривень. Під час досудового розслідування вже відшкодовано 29,8 млн гривень. Загалом для відшкодування збитків працівники ДБР ініціювали арешт майна підозрюваних на суму 71 млн гривень.

У відомстві також повідомили про найбільш резонансні екологічні злочини. Завершено досудове розслідування за фактом незаконних рубок лісу у Вінницькій області, які завдали збитків на 87 млн гривень. Оголошено підозри працівникам лісового господарства на Волині, які завдали збитків на 39 млн грн.

Також викрито масштабну незаконну рубку лісу на Закарпатті, яка завдала збитків державі на 18 млн грн. Повідомлено про підозру колишньому високопосадовця Держагентства з управління зоною відчуження у сприянні незаконній рубці дерев біля Чорнобиля на 15,5 млн грн тощо.

"Державне бюро розслідувань наголошує: нажива на державному майні чи ресурсах держави, тим більше в умовах війни, це злочин, який не має виправдання. І між злочином та відповідальністю чиновника - дуже малий проміжок часу", - заявили в бюро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Минэкологии
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу