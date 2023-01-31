ua ru
Вт, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ГБР добивается возмещения более 100 млн гривен ущерба, который коррупционеры нанесли экологии

Новина українською →
Вторник 31 января 2023 18:13
ГБР добивается возмещения более 100 млн гривен ущерба, который коррупционеры нанесли экологии Фото: ДБР добивается возмещения более 100 млн гривен ущерба, который коррупционеры нанесли экологии (Виталий Носач, РБК-Украъна)
Автор: Сергей Новиков

В 2022 году Государственное бюро расследований осуществляло досудебное расследование в 641 уголовном производстве по факту правонарушений против окружающей среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ГБР.

Как говорится в сообщении, в рамках расследования экологических преступлений ГБР сообщило о подозрении 108 человек. В суд направлено 77 обвинительных актов в отношении 126 человек.

Сумма ущерба в законченных уголовных производствах составляет более 150 млн гривен. В ходе досудебного расследования уже возмещено 29,8 млн. гривен. В общей сложности для возмещения ущерба работники ДБР инициировали арест имущества подозреваемых на сумму 71 млн гривен.

В ведомстве также сообщили о наиболее резонансных экологических преступлениях. Завершено досудебное расследование по факту незаконных рубок леса в Винницкой области, нанесших ущерб на 87 млн гривен. Объявлены подозрения работникам лесного хозяйства на Волыни, нанесшим ущерб на 39 млн грн.

Также разоблачена масштабная незаконная рубка леса в Закарпатье, нанесшая ущерб государству на 18 млн грн. Сообщено о подозрении бывшему высокопоставленному должностному лицу Госагентства по управлению зоной отчуждения в содействии незаконной рубке деревьев возле Чернобыля на 15,5 млн грн и т.д.

"Государственное бюро расследований подчеркивает: нажива на государственном имуществе или ресурсах государства, тем более в условиях войны, это преступление, не имеющее оправдания. И между преступлением и ответственностью чиновника - очень малый промежуток времени", - заявили в бюро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Минэкологии
NEWS
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
Кремлю следует их опасаться. Буданов рассказал о коллаборантах в России
DAILY
Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Военный историк Макс Бут: Это битва не только за будущее Украины, но и за будущее всего мира