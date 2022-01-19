"Даже не доставая из кармана оружие". Кулеба назвал сеяние паники наибольшим достижением РФ

"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе. И расшатывание нас изнутри", - сказал Кулеба.

По его словам, Россия в первую очередь стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.

"Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", - добавил глава МИД.

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, а украинская экономика не страдала проблемами с безопасностью.