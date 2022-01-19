"Даже не доставая из кармана оружие". Кулеба назвал сеяние паники наибольшим достижением РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал наибольшим достижением в агрессии России - это сеяние паники и уныния среди украинцев. Глава МИД добавил, что Москву необходимо заставить отказаться от этих целей дипломатическим путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Наибольшим достижением России сегодня будет сеяние паники и уныния в украинском обществе. И расшатывание нас изнутри", - сказал Кулеба.
По его словам, Россия в первую очередь стремится расшатать экономику и финансовую систему Украины.
"Мы должны приложить все усилия, чтобы не дать России достичь этой цели, даже не доставая из карманов оружие", - добавил глава МИД.
Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на то, чтобы ситуация оставалась стабильной, а украинская экономика не страдала проблемами с безопасностью.
Напомним, накануне прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и Энтони Блинкена. Они обсудили военную помощь Украине.
Отметим, сегодня Блинкен провел встречу с сотрудниками посольства США в Киеве. Он заявил, что вторжение России в Украину может начаться в самое ближайшее время.