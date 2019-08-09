Дайджест новостей от ВДНГ: Atlas Weekend, рекордная посещаемость локации,  арт-переход и новая навигация по территории

Что нового на ВДНГ? Модернизация территории, нововведения, анонсы мероприятий, и другие важные события из жизни Национального комплекса «Экспоцентр Украины» в течение последних 30 дней – в ежемесячном дайджесте.

НОВОСТИ

РАБОТА КОМАНДЫ

Всего через час обеденного перерыва одного июльского дня команда ВДНГ утилизировала 17 килограммов опавших листьев, приняв таким образом участие в сборе сырья для эко-изобретения гения из Закарпатья Валентина Фречка! В течение учебного года Валентин вместе со своей учительницей собирали опавшие листья разных деревьев и сортировали его в специальные боксы. После чего внутри них начинались определены химические процессы, благодаря чему исследователями была полученная целлюлоза, которая в конечном варианте стала высушенным листом бумаги.

Кстати, недавно 18-летний изобретатель получил за свою технологию золотую медаль Genius Olympiad 2018 на олимпиаде в США!

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Подземный переход к ВДНГ трансформировался в арт-объект

Обновленное освещение, очищенные стоки и настоящие произведения искусства на стенах — отныне подземный переход, который ведет к ВДНГ, не только безопасный, но и невероятно красивый. Реализовывали проект студия Paint Hunters. Именно они 14 дней подряд работали над его визуализацией. Стены перехода украсили фирменными плашками, которые складываются в павильоны (разработка Banda Agency) «замиксованными» с огромными цветами.

Трансформация перехода состоялась при поддержке партнеров ВДНГ: фестиваля Atlas Weekend, бизнес акселератора Omni Campus, школы Midgard, ресторана Hayloft Ukrainian BBQ, освещение сделали ООО «ИМЕКС-МЕРЧЕНДАЙЗ».

Автонавигация на территории

На ВДНГ появилась новая навигация для автомобилистов! Теперь забрести, заехать не туда или оказаться в пешеходной части Экспоцентра будет сложно, разве что умышленно. Следующим шагом администрация Экспоцентра планирует завершить 1 этап установления ограничительных столбиков, чтобы оказаться в пешеходных зонах ВДНГ автомобилям было физически невозможно.

ТЕРРИТОРИЯ

Навигация

В конце прошлого месяца на территории ВДНГ установили также удобную и понятную навигацию для гостей Экспоцентра. Поэтому, отныне путешествовать между локациями и открывать для себя новые места намного легче. Указатели были установлены при поддержке билетного оператора Karabas.



Установлены новые скамейки

В июле на ВДНГ обустроили новые скамьи. Выполненные в фирменном стиле авторства Banda Agency из сверхпрочного бетона с цветным полиуретановым покрытием. Первые шесть скамеек установили у входа, около интерактивной площадки «Лемурашник» и на Липовой аллее. Еще десять появятся на территории до конца августа.

Новые фонари

Современному освещению на ВДНГ — быть! Стильные, надежные, энергосберигающие — в ближайшем будущем центральную площадь Экспоцентра обустроят новыми фонарями. Прототип первого, кстати, установили именно в прошлом месяце, чтобы в тестовом режиме проработать все пожелания, замечания, и внести коррективы.

Уход за территорией

В этом месяце на ВДНГ были удалены 11 пораженных вершинным короедом елей, 9 деревьев сухостоев лиственных пород, проведена обработка от огневки посадок самшита — 1150 кв.м, подпитка декоративных насаждений — 1500 кв.м, удаление дикой поросли — 2000 кв.м, и борщевика Сосновского — 120 кв.м

ЩО ЕЩЕ ИНТЕРЕСНОГО?

Atlas Weekend

Liam Gallagher, Black Eyed Peas, Сплин, ASAP Ferg, The Chainsmokers, София Ротару — сколько легендарных артистов выступили на ВДНГ в рамках Atlas Weekend, всех не перечислить. Однако, гостей и фестивальщиков было еще больше! В прошлом году фестиваль Atlas Weekend собрал вместе 527 870 людей, а этим летом главное музыкальное событие страны посетили 538 378 гостей. Поэтому, да, на ВДНГ установлен новый рекорд!

День рождения ВДНГ

Июль — особенный месяц для команды ВДНГ, ведь именно в это время года Экспоцентр празднует свой День рождения. И в этом июле, к слову, ВДНГ исполнился уже 61 год!

ЛОКАЦИИ

«Сад Гамаков»

В поисках тишины и спокойного отдыха загляните в «Сад Гамаков» на ВДНГ, идеальное места для времени наедине с собой или интересной книгой, бездельничанья с друзьями и даже для романтических свиданий. А ближе к вечеру — наслаждайтесь здесь коктейлями и кинопоказами под открытым небом.

Lounge Bar Fiorelli

ВДНГ пополнился двумя новыми инстаплейсами от Fiorelli. Одна находится около Оранжереи, а вторая — около 8 павильона. А завершить фотопрогулку территорией можно клубничным Fragolino Bianco или свежим и грушевым Fragolino Dry в Lounge Bar Fiorelli.

Зона фудкортов «Гриль попід липами»

Проголодались? На Липовой аллее расположены пять мангальных точек с вкусным шашлыком и выпечкой.

Локация рассчитана на 200 посадочных мест. В кафе «Генацвале» и «Бадаги» гостей парка накормят настоящим грузинским ароматным шашлыком, хачапури с различными начинками и другими традиционными восточными блюдами. А в «Террасе мяса» можно насладиться настоящим сочным стейком и овощами гриль.

ИВЕНТЫ

Май – сентябрь

Лето на ВДНГ

Вся территория

Проект, объединяющий все развлечения ВДНГ воедино. Огромный парк, где можно кататься на

велосипеде или роликах, гонять на электротранспорте, кормить животных в контактном

зоопарке, развлекаться в качельном парке или преодолевать препятствия – в веревочном. А от

жары можно спастись в бассейне под открытым небом.

Каждую среду и субботу до 31 августа

Carbon Media Art Lab Lito

Павильон 13

Еженедельно участники лаборатории встречаются в среду и субботу в течение всего лета, чтобы получить навыки создания медиа и арт-инсталляций, овладеть виджеингом, видеомапингом, технологией работы со светом, лазерами и светодиодными лентами.

17 августа

Latin Shadows – жива музика у «Пікнік Сад»

Пикник Сад

Fantastic Jazz Band и латиноамериканская классика — зачаровывающий микс огненных ритмов и сказочных гармоний южноамериканского континента. Прозвучат пьесы бразильской и афро-кубинской музыкальной культуры.

17 - 18 серпня

Рэп Шмэп Йо Кураж Базар

Павильон 19

Кураж Базар приглашает на ежегодную встречу поклонников уличной культуры. Здесь — граффити, дух Бруклина и прокачанные тачки — это все про Рэп Шмэп Йо! Что еще? Street wear на барахолке, который заценит даже Канье Уест, мастер-классы по тверку, скейт-парк для настоящих экстремалов, соревнования уличных танцев, баскетбол и бейсбол и даже битбокс. Но настоящая пушка — хедлайнеры Alyona Alyona и Kyivstoner.

24 серпня

День Независимости Украины на ВДНГ

Поляна ВДНГ

ВДНГ присоединяется к празднованию Дня Независимости Украины!

В программе: развлекательные активности для маленьких гостей, тематические мастер-классы и живые выступления музыкантов. Но самым главным событием станет — установление детьми рекорда по сбору самого длинного прапора страны из кубиков лего.

31 августа - 1 сентября

Фестиваль Кава Квест Фест

Павильон 1

Классика, альтернатива, или, может быть, авторский кофе — в океане вкусов найди свой на фестивале Кава Квест Фест! В программе — локальные кофейни и обжарщики, захватывающие бариста баттлы, сладкий спектр десертов, экспресс свидания и увлекательный квест.

31 августа - 31 октября

Выставка Body worlds — «Вселенная тела»

Павильон 4

Впервые в Украину едет всемирно известная выставка BODY WORLDS — «Вселенная тела». На примерах «живых» экспонатов зрители смогут проследить все изменения, что происходят с человеческим телом людини на протяжении жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможностях сохранения здорового организма на протяжении всей жизни.

Будьте в курсе всех новостей ВДНГ:

vdng.ua

Facebook

Instagram