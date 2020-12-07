Давосский форум из-за пандемии перенесли в Сингапур

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году из-за пандемии COVID-19 пройдет в Сингапуре, а не в швейцарском Давосе. Карантинные ограничения в Швейцарии не позволят провести мероприятие в этой стране.

Об этом сообщил президент Давосского форума Борге Бренде, передает Reuters.

"Правление приняло сегодня очень важное решение о переносе Специального ежегодного собрания 2021 года в Сингапур (13-16 мая)", - сообщил Бренде.

Он также уточнил, что форум планировался в Люцерне этой весной.

"К сожалению, текущая ситуация с COVID-19 в Европе делает маловероятным, что мы сможем создать необходимые условия для обеспечения здоровья и безопасности наших сотрудников и участников… Сингапур успешно справился с пандемией", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный экономический форум перенесли на лето 2021, однако точной даты не называли.

Ранее также стало известно, что Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли на февраль. Встреча была запланирована на 8 декабря, но в Брюсселе действуют жесткие карантинные ограничения, которые не позволят провести мероприятие такого уровня. Стороны согласились провести встречу в феврале, чтобы обеспечить физическое участие делегаций.