У Давосі ДТЕК закликав міжнародних партнерів спрямувати кошти на захист економіки України

"Захист нашої економіки - один із найважливіших елементів, необхідних для перемоги в цій війні. В Україні є компанії, які здатні це робити, а також масштабні проєкти, що можуть отримувати фінансування від банків. Проте для їхньої реалізації нині необхідний додатковий капітал, і тут ми сподіваємося на підтримку від урядів та міжнародних фінансових організацій. Український бізнес навчився виживати під час війни та відновлюватися завдяки винахідливості й рішучості. Тепер ми просимо МФО спрямовувати свої потоки фінансування не лише на державні структури. Настав час звернути увагу на приватний сектор для відновлення української економіки", - сказав Тімченко.

В заході Revitalising business в рамках WEF2024 взяли участь заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов, колишній постійний представник США в НАТО Курт Волкер, американський економіст Андерс Аслунд, Василь Тофан із Horizon Capital та старший стратег компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

В рамках цієї дискусії було створено маніфест із закликом до невідкладних дій від партнерів для захисту української економіки.

Зокрема, в маніфесті закликали іноземні уряди та МФО підвищити фінансування приватного бізнесу України, створити інвестиційну групу для координації внутрішніх та глобальних дій з відродження бізнесу та використовувати більше фінансових інструментів, що мають підтримку від урядів, МФО та експортно-кредитних агентств з метою залучення значно більших обсягів приватного капіталу.

Окрім того, для відродження українського бізнесу міжнародних інвесторів закликали будувати відносини з українськими партнерами, які мають необхідний досвід, а також працювати з українським бізнесом за межами країни.

Також в рамках маніфесту було сформовано звернення до українського уряду та вітчизняного бізнесу скористатися моментом для прискорення реформ і лібералізації ринків.

Зокрема розпочати процес наближення України до європейських стандартів у сфері ринкового ціноутворення та об’єднання ринків, посилити корпоративне управління для надання інвесторам додаткових гарантій та зміцнити довіру, послабити заборону на експорт та змінити механізми контролю за рухом капіталу в умовах війни, щоб забезпечити приватним підприємствам можливість доступу до