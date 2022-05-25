UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Давосе прошла акция Stop Bloody Energy против российских энергоресурсов

Фото: в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy против российских энергоресурсов (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Десятки активистов из Украины и Европы в рамках инициативы Stop Bloody Energy провели в Давосе акцию против энергетического бизнеса, который несмотря на вооруженную агрессию продолжает работать в России и покупать российские энергоресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании ДТЭК.

"Организаторы акции убеждены: остановить войну, остановить российскую агрессию можно только в один способ - лишить кремль источников финансирования. Бизнес должен уйти из России. И прежде всего из российского энергетического сектора", - сообщили в компании.

Главная цель инициативы Stop Bloody Energy - убедить международный бизнес и энергетические компании прекратить работать в России и остановить финансирование российского террора.

По оценкам активистов, с 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов Россия получила более 63 млрд евро. Каждый цент из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев, считают активисты. На эту сумму, к примеру, можно приобрести почти 8400 крылатых ракет "Калибр".

В 2022 году доходы РФ от экспорта энергоносителей могут составить $321 млрд. Это почти 5 военных годовых бюджетов страны-агрессора, считают инициаторы акции.

Напомним, инициатива Stop Bloody Energy была создана в марте усилиями компании ДТЭК Рината Ахметова и государственных НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

В апреле-мае под давлением общественности десятки западных корпораций объявили о выходе с российского рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКДавос