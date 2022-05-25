В Давосе прошла акция Stop Bloody Energy против российских энергоресурсов

"Организаторы акции убеждены: остановить войну, остановить российскую агрессию можно только в один способ - лишить кремль источников финансирования. Бизнес должен уйти из России. И прежде всего из российского энергетического сектора", - сообщили в компании.

Главная цель инициативы Stop Bloody Energy - убедить международный бизнес и энергетические компании прекратить работать в России и остановить финансирование российского террора.

По оценкам активистов, с 24 февраля только за продажу своих энергоресурсов Россия получила более 63 млрд евро. Каждый цент из этой суммы россияне используют для убийства невинных украинцев, считают активисты. На эту сумму, к примеру, можно приобрести почти 8400 крылатых ракет "Калибр".

В 2022 году доходы РФ от экспорта энергоносителей могут составить $321 млрд. Это почти 5 военных годовых бюджетов страны-агрессора, считают инициаторы акции.

Напомним, инициатива Stop Bloody Energy была создана в марте усилиями компании ДТЭК Рината Ахметова и государственных НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго".

В апреле-мае под давлением общественности десятки западных корпораций объявили о выходе с российского рынка.