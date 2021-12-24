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Давление на Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Геращенко

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 18:58
Давление на Порошенко возвращает Украину во времена Януковича, - Геращенко Фото: Ирина Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Последние события вокруг пятого президента Петра Порошенко отбрасывают страну от достижений Революции Достоинства и возвращают нас во времена Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко.

"Наша политическая команда расценивает последние действия власти и полностью подконтрольных ей силовых структур как политические репрессии против оппозиции и ее лидера, выборочное правосудие, запугивание и давление. Делается это в период новогодних и рождественских праздников, когда и парламент, и наши международные партнеры - на каникулах, чтобы нивелировать возможный резонанс репрессивных решений", - заявила Геращенко.

По ее словам, решения о принудительной доставке и аресте пятого президента принимались тайно, в Печерском суде, в закрытом заседании и без приглашения адвокатов.

"Учитывая особый статус нардепа, о любых следственных действиях в отношении него прокуратура должна была вовремя проинформировать председателя ВР. "Европейская солидарность" направила обращение Р. Стефанчуку с требованием предоставить полную информацию, получал ли он такие решения", - добавила Геращенко.

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