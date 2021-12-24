ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тиск на Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Геращенко

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 18:58
Тиск на Порошенка повертає Україну в часи Януковича, - Геращенко Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Останні події навколо п'ятого президента Петра Порошенка відкидають країну від досягнень Революції Гідності й повертають нас в часи Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко.

"Наша політична команда розцінює останні дії влади і повністю підконтрольних їй силових структур як політичні репресії проти опозиції і її лідера, вибіркове правосуддя, залякування і тиск. Робиться це в період новорічних і різдвяних свят, коли і парламент, і наші міжнародні партнери - на канікулах, аби знівелювати можливий резонанс репресивних рішень", - заявила Геращенко.

За її словами, рішення про примусову доставку і арешт п‘ятого президента приймалися таємно, в Gечерському суді, в закритому засіданні і без запрошення адвокатів.

"Враховуючи особливий статус нардепа, про будь-які слідчі дії щодо нього прокуратура мала вчасно поінформувати голову ВР. "Європейська солідарність" направила звернення Р.Стефанчуку з вимогою надати повну інформацію, чи отримував він такі рішення", - додала Геращенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко ДБР
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід