Давление на Кремль должно продолжаться непрерывно, пока не будут освобождены земли, - Порошенко

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День соборности рассказал, что надо делать, чтобы приблизить возвращения захваченных Россией территорий и людей к единой соборной страны.

Об этом говорится в обращении Порошенко, опубликованном на сайте "Евросолидарности".

По его мнению, первое, что должна сделать власть - возобновить усилия для принятия "дорожной карты" Минска, который остается основой для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Его критики за два года ничего другого не придумали. Эта "дорожная карта" должна предусматривать четкую последовательность шагов. Сначала достижение безопасности, и только потом - политические вопросы. Наша команда в свое время вместе с Германией и Францией почти дожали Россию до согласования такого документа. И в 2018 году Путин в ожидании смены власти в Украине поставил эту дискуссию на паузу", - подчеркнул Порошенко.

Он убеждению, шанс исправить эту ситуацию по крайней мере до конца этого года, пока Ангела Меркель остается на посту канцлера в Германии, а в США приступает к работе команда Джозефа Байдена, и можно рассчитывать на их общую поддержку.

"То же самое касается и вопроса о миротворцах на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса. Несколько лет наша команда потратила, чтобы убедить партнеров. Правящая коалиция Германии даже включила этот пункт в свою программу", - добавляет Порошенко.

Также Порошенко убежден, что надо настойчивее работать с нашими партнерами относительно санкционного давления на Россию.

Он также считает, что следует обеспечить более активное участие американской стороны в переговорном процессе и на донбасском, и на крымском треке, в том числе из-за ее привлечения к нормандскому формата.

Порошенко также упомянул о решении ЕСПЧ относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

"Наша команда очень долго и тщательно готовила эту дело, и первый результат существенно усиливает международно-правовую позицию Украины в вопросе деоккупации Крыма", - сказал Порошенко.

Он еще обратил внимание, что накануне осенних выборов в Государственную думу в России накапливается протестный потенциал, способный подточить основы путинского режима, и это - хрупкий шанс на смену режима, которая может дать Украине время для укрепления обороноспособности.

"Представьте себе, фильм-расследование Навального о самом дорогом доме мира, который принадлежит коррумпированному кремлевскому диктатору, по состоянию на сегодня уже собрал пятьдесят три миллиона просмотров. Это - серьезный удар по Кремлю", - считает Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также отметил, что разнообразие страны не является нашим недостатком. Оно, наоборот, делает нас богаче, а общее чувство соборности - сильнее.

Главным же гарантом мира и соборности остается наша армия. И сегодня прежде всего поздравляем воинов, которые защищают Украину от российской агрессии", - резюмирует Порошенко.

Напомним, сегодня, 22 января, в Украине отмечают День соборности. В этот день в 1919 году состоялся Акт воссоединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики.

Официально этот праздник установили в 1999 году, учитывая большое политическое и историческое значение объединения УНР и ЗУНР.