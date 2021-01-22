фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у День соборності розповів, що треба робити, аби наблизити повернення захоплених Росією територій і людей до єдиної соборної країни.

Про це йдеться у зверненні Порошенка, опублікованому на сайті "Євросолідарності".

На його думку, перше, що має зробити влада - відновити зусилля ухвалення "дорожньої карти" Мінська, який залишається основою для врегулювання ситуації на Донбасі.

"Його критики за два роки нічого іншого не придумали. Ця "дорожня карта" має передбачати чітку послідовність кроків. Спочатку досягнення безпеки, і лише потім - політичні питання. Наша команда свого часу разом з Німеччиною та Францією майже дотиснули Росію до погодження такого документу. Та у 2018 році Путін в очікуванні зміни влади в Україні поставив цю дискусію на паузу", - наголосив Порошенко.

Він переконання, шанс виправити цю ситуацію є принаймні до кінця цього року, поки Ангела Меркель залишається на посаді канцлера в Німеччині, а в США приступає до роботи команда Джозефа Байдена, і можна розраховувати на їхню спільну підтримку.

"Те ж саме стосується і питання про миротворців на основі мандату Радбезу ООН на всій окупованій території Донбасу. Кілька років наша команда витратила, аби переконати партнерів. Правляча коаліція Німеччини навіть включила цей пункт до своєї програми", - додає Порошенко.

Також Порошенко переконаний, що треба наполегливіше працювати з нашими партнерами щодо санкційного тиску на Росію.

Він також вважає, що слід забезпечити активнішу участь американської сторони у переговорному процесі і на донбаському, і на кримському треку, в тому числі через її залучення до нормандського формату.

Порошенко також згадав про рішення ЄСПЛ щодо порушення прав людини в окупованому Криму.

"Наша команда дуже довго і ретельно готувала цю справу, і перший результат істотно посилює міжнародно-правову позицію України в питанні деокупації Криму", - сказав Порошенко.

Він ще звернув увагу, що напередодні осінніх виборів до Державної думи в Росії накопичується протестний потенціал, здатний підточити основи путінського режиму, і це - крихкий шанс на зміну режиму, яка може дати Україні час для посилення обороноздатності.

"Уявіть собі, фільм-розслідування Навального про найдорожчий будинок світу, який належить корумпованому кремлівському диктатору, станом на сьогодні вже зібрав п’ятдесят три мільйони переглядів. Це - серйозний удар по Кремлю", - вважає Порошенко.

Лідер "Євросолідарності" також наголосив, що різноманітність країни не є нашим недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими, а спільне почуття соборності - сильнішими.

Головним же гарантом миру і соборності залишається наша армія. І сьогодні насамперед вітаємо воїнів, які захищають Україну від російської агресії", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, в Україні відзначають День соборності. У цей день в 1919 році відбувся Акт злуки Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки.

Офіційно це свято встановили у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР.