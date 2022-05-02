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"Давление будет усиливаться". Ермак об отказе Финляндии строить АЭС вместе с Россией

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 мая 2022 14:13
"Давление будет усиливаться". Ермак об отказе Финляндии строить АЭС вместе с Россией Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал расторжение контракта на строительство "Росатомом" АЭС в Финляндии "колокольчиком для ядерной энергетики РФ". Санкции против России будут усиливаться и в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Ранее в ЕС уже начались дискуссии о запрете импорта ядерного топлива из РФ, санкций против ядерной энергетики России и запрете проектов с участием дочерней компании "Росатома", - отметил руководитель ОП.

Ермак также напомнил, что в санкционном Плане группы Макфола-Ермака предусмотрены санкции против "Росатома".

"Давление на Россию будет усиливаться", - подчеркнул он.

Как сообщалось, финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе с войной России против Украины.

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