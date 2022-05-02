"Давление будет усиливаться". Ермак об отказе Финляндии строить АЭС вместе с Россией
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал расторжение контракта на строительство "Росатомом" АЭС в Финляндии "колокольчиком для ядерной энергетики РФ". Санкции против России будут усиливаться и в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.
"Ранее в ЕС уже начались дискуссии о запрете импорта ядерного топлива из РФ, санкций против ядерной энергетики России и запрете проектов с участием дочерней компании "Росатома", - отметил руководитель ОП.
Ермак также напомнил, что в санкционном Плане группы Макфола-Ермака предусмотрены санкции против "Росатома".
"Давление на Россию будет усиливаться", - подчеркнул он.
Как сообщалось, финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с "Росатомом" на строительство атомной электростанции "Ханхикиви-1". Решение связано, в том числе с войной России против Украины.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.