"Давайте не потрапляти в російські пастки". Каллас зробила заяву після розмови з Рубіо

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися переговори делегацій США і РФ. На пресконференції за підсумками зустрічі із російською стороною спеціальний представник президента США Стів Віткофф оцінив переговори як дуже позитивні. За його словами, американська сторона не могла уявити кращого результату.

Марко Рубіо вважає, що для завершення війни Росії проти України необхідно всім сторонам піти на поступки, а умови миру мають влаштовувати всіх. Він озвучив низку умов, які потрібно виконати для прогресу у процесі переговорів. Вони включали: відновлення роботи посольств у Москві та Вашингтоні для посилення технічних та експертних питань, а також переговорів між обома країнами, призначення команди високого рівня за участю експертів, які працюватимуть з представниками іншої сторони для визначення параметрів, як має виглядати кінець війни в Україні, ідентифікувати можливості з приводу того, чи можливо довести конфлікт до допустимого завершення.

Президент України назвав таку зустріч обговоренням України без участі України, заявивши, що не визнаватиме результатів переговорів.