Das auto: у чому феномен німецьких автомобілів

Про те, які автомобілі сьогодні слід вважати німецькими, можна написати окрему статтю. Якщо спробувати коротко, то це перш за все споконвічні германські марки Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Opel – хай навіть дехто тут і належав іноземцям довше, ніж німцям.

Сміливо можна додати сюди і європейський підрозділ американського Ford, адже він базується в Німеччині і в свої кращі півстоліття підлаштовувався в першу чергу під її ринок. Нарешті, є ще люксова трійця чи то брендів, чи то суббрендів – Alpina, AMG та Maybach. А про окремі екскюзивні мануфактури, що виготовляють рідкісні машини поштучно, цього разу згадувати не будемо.

Чому "німці" кращі

Без сумніву, більшість машин від німецького автопрому можна віднести до еталонних зразків промислової продукції. Не те щоб вони були однозначно найкращими, але можна говорити про одну характерну відмінність, притаманну саме "німцям". Вони не просто технічно досконалі, часто їхня досконалість, так би мовити, є самоціллю: конструктори тягнуться до неї без оглядки на собівартість. Плюс добре відома національна риса німців: прагнення до добротності речей, які їх оточують.

Такі національні особливості не могли не відбитися на споживчих якостях німецьких машин – принаймні, більшості з них: вони добротні, економічні, зручні і довговічні. (Хоча не можна не відзначити, що в деяких випадках німецькі конструкції виходять надто складними і це б’є по їхньому ресурсу).

Певно, перш за все німецька якість проявляється в інтер'єрі: все продумано до дрібниць і в оформленні, і в оснащенні, плюс використані матеріали гарантують зносостійкість. Фурнітура і оснащення інтер’єру не скрипить навіть після сотень тисяч кілометрів пробігу, всі кнопки натискаються із шляхетним відгуком і працюють довго, звукоізоляція завжди краще, ніж в однокласників...

Подібним чином можна оцінити і ходову частину більшості німецьких машин: якщо одним словом, то її характеризують як добре збалансовану. Це значить, що вона зазвичай непогано поводиться і на швидкісних трасах, і на вибоїнах. З одного боку, німецька підвіска не завжди хороша з точки зору комфорту. Але з іншого – навіть у виконанні для гладких шляхів і швидкої їзди вона нечасто гримить на хвилях і вибоїнах, добре поглинаючи нерівності завдяки добре обрахованій пружності.

В останні десять – п’ятнадцять років ціла когорта німецьких автомобілів відрізняється від марок інших країн кількістю складних систем на борту. Масові загальнодоступні моделі стали буквально виставкою високих технологій: двигуни з безпосереднім впорскуванням, надувом двох типів та з іншими інноваціями, преселективні трансмісії з двома зчепленнями, підвіски з інтелектуальним регулюванням жорсткості тощо. Сьогодні найбагатші комплекти електронних систем безпеки і помічників водія зустрічаються саме в німецьких машинах.

Не все ідеально

На жаль, не можна сказати, що вся ця технологічна повнота додала "німцям" довговічності і ремонтопридатності – насправді, часто тут все навпаки. Але кожна медаль має зворотній бік, і перелічувати недоліки "німців" ми спробуємо іншим разом. Головне, що поки німецька машина молода – вона справді безвідмовна.

Добре, що доступність і вибір запчастин до "німців" простіший, ніж до основних конкурентів – машин з Японії. Хоча б тому, що часто крім "оригіналу" пропонується відразу кілька альтернативних варіантів від шанованих європейських виробників запчастин. Всі вони доступні і за ціною, і фізично, оскільки і їхня батьківщина, і європейські склади виробників від України відносно недалеко.

Ціна бренду і ціна на ринку

Автомобільні малярі і майстри кузовного ремонту стверджують, що німецькі машини зазвичай мають більш довговічні кузови, тому що їхній метал краще захищений від корозії – і товстим шаром фарби, і різного роду антикорами. Між тим, саме кузов – головна частина автомобіля, навколо якої формується її зручність і довговічність.

Нарешті, німецький автопром має таку нефізичну перевагу як добре ім'я. Свою високу репутацію "німці" мають здавна. Певно, тому, на відміну від багатьох інших (і не менш гідних!) конкурентів, які заявили про себе на ринку тільки в 1970 – 90-ті все німецькі марки вважаються престижними. Та й більш того, відразу четверо з них визнані автомобільною громадськістю як преміальні.

Одне слово, геть не дивно, що з роками машини німецьких марок повільніше за інших втрачають у ціні.

Коротко

Маємо насамкінець зазначити, що в цій статті зібрані узагальнені дані і певний абзац може не стосуватись якоїсь окремої німецької моделі, адже каталоги нинішніх автовиробників насичені розмаїттям типів, класів і розмірностей. До речі, це ще один плюс на користь німецьких машин: в автомобіліста з грошима напоготові завжди є широкий вибір.