Дарницкий мост в Киеве достроят по программе Зеленского, уже объявлен тендер

По его словам, 27 мая был объявлен тендер на строительство моста.

"В прошлом году мы начали масштабный процесс завершения долгостроев по всей стране. Десятки мостов и дорожных проектов, которые годами лишь забирали средства налогоплательщиков, наконец стали национальными активами и возвращенными инвестициями. Дарницкий мост - это еще одна неутешительная страница в истории украинской инфраструктуры", - заявил Кубраков.

По словам министра, большинство украинских долгостроев возникают по двум причинам: системной коррупции и нежелания взаимодействовать между различными органами власти. Дарницкий мост находился в замороженном состоянии 10 лет.

"В 2021 году эта ситуация изменится. Наша команда знает как успешно, а главное результативно работать с большими проектами. Миллионы украинцев уже видели это собственными глазами", - добавил Кубраков, который до назначения министром был главой "Укравтодора."

Он отметил, что к строительству будет обязательно привлечен независимый технадзор. Эта практика успешно внедряется в "Укравтодоре" с 2020 года, в частности на строительстве не менее известного долгостроя - мостов в Запорожье.

"Инфраструктура вернулась в фокус государства. И не словами, а конкретными решениями будем показывать это всем, кто еще сомневается", - добавил министр.