"Дарница" завершила 8 клинических исследований новых препаратов

Фармацевтическая компания "Дарница" в 2019 году завершила 8 клинических исследований новых лекарственных средств, в том числе четыре - по доказательству биоэквивалентности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщили в компании, для проведения исследований по биоэквивалентности "Дарница" привлекла одну из ведущих биоаналитических лабораторий Европейского Союза, а клиническую часть исследований проводила в Украине.

Клинические исследования - это подтверждение эффективности и безопасности новых лекарственных средств. Они являются неотъемлемым этапом разработки препаратов, который предшествует его регистрации и широкому медицинскому применению.

По данным Государственного экспертного центра Минздрава Украины, по состоянию на 10 марта 2020 года в Украине начато 487 клинических испытаний. Основные направления, по которым ведутся исследования, - онкология, гастроэнтерология, неврология, ревматология, эндокринология.

В "Дарнице" также напомнили, что результаты исследования биоэквивалентности лекарственного средства "Тиара Трио" для лечения пациентов с артериальной гипертензией были представлены на 28-м Европейском конгрессе по артериальной гипертензии и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Всего в 2019 году Дарница представила 9 новых брендов в кардиологическом, неврологическом и других терапевтических классах. Сейчас на разных стадиях проектов по разработке находятся 62 новых лекарственных средства.

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%. Бенефициары "Дарницы" - семья Загорий.

В 2019 году "Дарница" провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых - диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.

Как ранее писало РБК-Украина, "Дарница" продолжает защищать свои права в суде против компании "Здоровье" относительно торговой марки "Цитрамон-Здоровье".